Прокуратура Кургана соберет совещание из-за дома, затопленного канализацией

В Кургане прокуратура разберется с затопленным канализацией домом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская прокуратура соберет совещание из-за ситуации с домом по проспекту Машиностроителей, 11. В доме после капремонта подвал затопило канализационными стоками. Ведомство после выезда на место происшествия взяло ситуацию на контроль, сообщает сайт областной прокуратуры.

«В прокуратуре Кургана запланировано проведение совещание при участии уполномоченных ведомств и служб», — информирует пресс-служба ведомства. Прокуратура стала проверять ситуацию с затоплением отремонтированного дома после публикаций в СМИ.

Сотрудники ведомства выехали на проблемный адрес. Там удалось выяснить, что дом капитально был отремонтирован в 2021 году. Управляющая компания неоднократно проводила осушение подвала. Несмотря на это, в выходные подвал дома снова затопило из-за подпора канализационной системы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане подвал дома после капремонта затопило канализационными водами. На ситуацию пожаловались жильцы дома. Они рассказали, что управляющие компании годами не могут устранить проблему.