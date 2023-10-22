В Пермском крае власти Чердыни продают памятник архитектуры

Здание магазина является объектом культурного наследия (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Чердынского городского округа Пермского края продают здание магазина, которое является частью архитектурного ансамбля «Усадьба купца Ремянникова». Он включен в реестр памятников истории и культуры РФ и находится под охраной государства. Начальная цена магазина, выставленного на электронные торги, — 880 тысяч рублей.

«Приватизация муниципального имущества через конкурсную процедуру. Объект культурного наследия „Магазин“, входящий в состав ансамбля „Усадьба купца Ремянникова“ середины XIX века. Одноэтажное кирпичное строение, общее состояние — неудовлетворительное. Начальная цена — 880 тысяч рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

Памятник градостроительства и архитектуры «Усадьба купца Ремянникова» состоит из трех объектов. Это двухэтажный кирпичный дом, одноэтажный магазин, а также ворота. Владельцем усадьбы был Семен Ремянников, который торговал в Чердыни обувью. Во времена СССР в доме располагался Госстрах, затем — Федеральная служба казначейства. Сейчас в здании усадьбы находятся отдел ЗАГСа и паспортно-визовая служба. Здание лавки до 2022 года использовалось по прямому назначению. В нем работал продуктовый магазин.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбербанк» в центре Перми выставил на продажу двухэтажный памятник истории и архитектуры. Стоимость объекта недвижимости на улице Ленина, 32 составляет 60 млн рублей.