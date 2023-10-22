Пермякам рассказали, за сколько лет окупится сдача квартиры

Покупка квартиры под сдачу в Пермском крае окупится через 17 лет

23 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Средняя доходность от аренды жилья составит 8% в год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы вернуть затраты на покупку квартиры в Пермском крае, ее придется сдавать в течение 17 лет. Такие данные привели аналитики сервиса «Мир квартир». «Расходы на покупку съемной квартиры в Пермском крае можно покрыть арендной платой за 17 лет, при этом владелец получит 8% годовых. Квартира в Пермском крае обойдется в среднем в 5,1 млн рублей. При этом стоимость аренды должна составлять 25,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании. Уточняется, что аналитики рассматривали покупку квартир на вторичном рынке без использования ипотеки. Также не учитывались простои, затраты на ремонт, налоги и маркетинговое продвижение жилья. Рейтинг самых доходных городов возглавила Астрахань. Здесь отбить затраты можно за 12,5 года. Доходность составит 8% в год. Самым невыгодным городом для покупки жилья под сдачу стала Москва. «Из-за заоблачных цен продажи недвижимости там от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет больше 27 лет», — отмечают аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость аренды квартир. За третий квартал 2023 года прирост составил 12%.

Чтобы вернуть затраты на покупку квартиры в Пермском крае, ее придется сдавать в течение 17 лет. Такие данные привели аналитики сервиса «Мир квартир». «Расходы на покупку съемной квартиры в Пермском крае можно покрыть арендной платой за 17 лет, при этом владелец получит 8% годовых. Квартира в Пермском крае обойдется в среднем в 5,1 млн рублей. При этом стоимость аренды должна составлять 25,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании. Уточняется, что аналитики рассматривали покупку квартир на вторичном рынке без использования ипотеки. Также не учитывались простои, затраты на ремонт, налоги и маркетинговое продвижение жилья. Рейтинг самых доходных городов возглавила Астрахань. Здесь отбить затраты можно за 12,5 года. Доходность составит 8% в год. Самым невыгодным городом для покупки жилья под сдачу стала Москва. «Из-за заоблачных цен продажи недвижимости там от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет больше 27 лет», — отмечают аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость аренды квартир. За третий квартал 2023 года прирост составил 12%.