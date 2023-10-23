Губернатор Куйвашев продлил отпуск

Евгения Куйвашева (слева) ждут на рабочем месте 31 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, находящийся в отпуске с начала месяца, полноценно вернется к работе не 25 октября, как предполагалось изначально, а позднее. Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции главы региона.

По его словам, как минимум начало этой недели Куйвашев проведет в Москве. Туда он улетел после совещания в Перми под руководством президента РФ Владимира Путина 19 октября. Согласно одной из версий, в столице Куйвашев, несмотря на то что формально в отпуске, прорабатывает, в том числе, вопросы, озвученные им на той встрече.

«Сейчас губернатор в Москве, потом снова берет отпуск до начала следующей недели. Будет на месте с 31 октября», — сообщил источник. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ пока не поступил.

Другой источник в губернаторской резиденции добавил, что примерно в эти же дни в Екатеринбурге не будет мэра Алексея Орлова, вернувшегося из двухнедельного отпуска днем 23 октября. «Насколько я знаю, 25 октября он улетит на несколько дней. Вероятно, в Москву», — предположил инсайдер.

«Да, на этой неделе запланирована командировка. Не в Москву, а в Сочи, в „Сириус“ на учебу», — уточнили URA.RU в администрации города.