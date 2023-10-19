Губернатор Куйвашев предложил Путину поднять цены на табак

19 октября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев предложил поднять цены на табачную продукцию, чтобы пополнить региональный бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Форум «Россия — спортивная держава» в Перми Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять цены на табачную продукцию для того, чтобы регионы могли пополнять бюджет. Доход от табачных акцизов позволит строить новые спортивные сооружения. С такой инициативой Куйвашев обратился к президенту России Владимиру Путину. «В качестве дополнительного источника финансирования данного направления предлагаем дать возможность направлять в регионы часть доходов от акцизов на табачную и алкогольную продукцию. С учетом зарубежного опыта считаем, что потенциал для повышения налоговых ставок у нас имеется, особенно для табака», — сказал Куйвашев во время заседания Совета по физической культуре и спорту в рамках форума «Россия — спортивная держава» с участием Владимира Путина. Международный форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом Президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Он проходит в Перми с 19 по 22 октября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять цены на табачную продукцию для того, чтобы регионы могли пополнять бюджет. Доход от табачных акцизов позволит строить новые спортивные сооружения. С такой инициативой Куйвашев обратился к президенту России Владимиру Путину. «В качестве дополнительного источника финансирования данного направления предлагаем дать возможность направлять в регионы часть доходов от акцизов на табачную и алкогольную продукцию. С учетом зарубежного опыта считаем, что потенциал для повышения налоговых ставок у нас имеется, особенно для табака», — сказал Куйвашев во время заседания Совета по физической культуре и спорту в рамках форума «Россия — спортивная держава» с участием Владимира Путина. Международный форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом Президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Он проходит в Перми с 19 по 22 октября.