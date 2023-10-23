Из Екатеринбурга в Грузию возобновляют прямые авиарейсы

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Не все жители Грузии рады россиянам Фото:

Из Екатеринбурга возобновляется прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы в несколько городов будет совершать авиакомпания Red Wings.

«Первый рейс из Кольцово в Кутаиси состоится 30 октября. Самолеты будут летать по вторникам и четвергам. А со 2 ноября стартуют перелеты из Екатеринбурга в Тбилиси, программа будет осуществляться раз в неделю. Авиакомпания — Red Wings», — заявил на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В системе бронирования авиакомпании Red Wings билетов пока нет. Но рейсы уже добавили в расписание аэропорта Кольцово. Ожидается, что Грузия станет одним из наиболее популярных зарубежных направлений у свердловчан наряду с Арменией и Турцией.

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Из Екатеринбурга возобновляется прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы в несколько городов будет совершать авиакомпания Red Wings. «Первый рейс из Кольцово в Кутаиси состоится 30 октября. Самолеты будут летать по вторникам и четвергам. А со 2 ноября стартуют перелеты из Екатеринбурга в Тбилиси, программа будет осуществляться раз в неделю. Авиакомпания — Red Wings», — заявил на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В системе бронирования авиакомпании Red Wings билетов пока нет. Но рейсы уже добавили в расписание аэропорта Кольцово. Ожидается, что Грузия станет одним из наиболее популярных зарубежных направлений у свердловчан наряду с Арменией и Турцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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