22 октября 2023

Курганец, задержанный возле скандального бара, стрелял из двух видов оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец стрелял из травмата и карабина возле бара Фото:

Полиция Кургана задержала мужчину, стрелявшего возле скандального бара, на который постоянно жалуются местные жители. Как рассказали URA.RU в ведомстве, у бара раздалось несколько выстрелов из двух видов оружия. После этого стрелявший был задержан.

«30-летний местный житель, находясь возле бара в центре города, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, произвел в воздух два выстрела из травматического пистолета и два выстрела из карабина», — сообщили в полиции в ответ на запрос редакции. Происшествие случилось 20 октября в шесть часов утра.

Предотвратить негативные последствия стрельбы помогли сотрудники ППС, задержавшие мужчину. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“», — отметили в УМВД региона. Расследование инцидента продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что возле курганского бара задержали мужчин после конфликта со стрельбой. Жители улицы Советской в Кургане постоянно жалуются на драки и скандалы по утрам возле увеселительного заведения

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Полиция Кургана задержала мужчину, стрелявшего возле скандального бара, на который постоянно жалуются местные жители. Как рассказали URA.RU в ведомстве, у бара раздалось несколько выстрелов из двух видов оружия. После этого стрелявший был задержан. «30-летний местный житель, находясь возле бара в центре города, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, произвел в воздух два выстрела из травматического пистолета и два выстрела из карабина», — сообщили в полиции в ответ на запрос редакции. Происшествие случилось 20 октября в шесть часов утра. Предотвратить негативные последствия стрельбы помогли сотрудники ППС, задержавшие мужчину. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“», — отметили в УМВД региона. Расследование инцидента продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что возле курганского бара задержали мужчин после конфликта со стрельбой. Жители улицы Советской в Кургане постоянно жалуются на драки и скандалы по утрам возле увеселительного заведения
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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