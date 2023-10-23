Из Екатеринбурга на остров Хайнань удвоят число авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Для посещения страны потребуется виза Фото:

Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» летать два раза в неделю в Китай. Рейс будет выполнять из Екатеринбурга в китайский город Санья на острове Хайнань.

«Выдать допуск [„Уральским авиалиниям“ для полетов на Хайнань]. Внести изменения в условия ранее выданного допуска к выполнению международных регулярных авиаперевозок пассажиров», — говорится в документах Росавиации.

При посещении Китая нужно иметь визу. Расписание и цены станут известны позже.

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Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» летать два раза в неделю в Китай. Рейс будет выполнять из Екатеринбурга в китайский город Санья на острове Хайнань. «Выдать допуск [„Уральским авиалиниям“ для полетов на Хайнань]. Внести изменения в условия ранее выданного допуска к выполнению международных регулярных авиаперевозок пассажиров», — говорится в документах Росавиации. При посещении Китая нужно иметь визу. Расписание и цены станут известны позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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