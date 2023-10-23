Из Екатеринбурга на остров Хайнань удвоят число авиарейсов

Для посещения страны потребуется виза
Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» летать два раза в неделю в Китай. Рейс будет выполнять из Екатеринбурга в китайский город Санья на острове Хайнань.
«Выдать допуск [„Уральским авиалиниям“ для полетов на Хайнань]. Внести изменения в условия ранее выданного допуска к выполнению международных регулярных авиаперевозок пассажиров», — говорится в документах Росавиации.
При посещении Китая нужно иметь визу. Расписание и цены станут известны позже.
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