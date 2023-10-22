22 октября 2023

СК занялся мужем риелтора из Миасса, до смерти забившим клиента жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следствие работает над сбором и закреплением доказательной базы Фото:

На жителя Миасса (Челябинская область) забившего до смерти клиента своей жены, которая работает риелтором, возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На клиента жены он напал 18 октября. По версии следствия, он нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове. Клиента доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там он скончался.

Момент нападения попал на камеру домофона. Запись уже изучили правоохранители. Из полиции материалы дела были направлены в следственные органы.

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На жителя Миасса (Челябинская область) забившего до смерти клиента своей жены, которая работает риелтором, возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. «Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На клиента жены он напал 18 октября. По версии следствия, он нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове. Клиента доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там он скончался. Момент нападения попал на камеру домофона. Запись уже изучили правоохранители. Из полиции материалы дела были направлены в следственные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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