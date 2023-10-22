СК занялся мужем риелтора из Миасса, до смерти забившим клиента жены

Следствие работает над сбором и закреплением доказательной базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На жителя Миасса (Челябинская область) забившего до смерти клиента своей жены, которая работает риелтором, возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На клиента жены он напал 18 октября. По версии следствия, он нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове. Клиента доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там он скончался.

Момент нападения попал на камеру домофона. Запись уже изучили правоохранители. Из полиции материалы дела были направлены в следственные органы.