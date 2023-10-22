22 октября 2023

Взрыв газа вызвал крупный пожар с пострадавшими в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, газ, газовый баллон
Предварительно от взрыва газа пострадал один из пожарных Фото:

Пожар в гаражных боксах на улице Механической в Челябинске начался из-за утечки газа. Работник пробил шуруповертом газовый баллон в автомобиле. Последующие действия не помогли избежать ЧП.

«Здесь занимаются ремонтом газового оборудования. Один из сотрудников случайно просверлил шуруповертом газовый баллон на машине», — рассказал изданию «74.ру» один из клиентов сервиса.

По словам мужчины, приехавшие на ликвидацию пожарные не рассчитали свои силы. В боксах произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников чрезвычайного ведомства.

Дым от пожара был виден со всех концов города. В ГУ МЧС по региону сообщили, что через 20 минут после приезда бригады была объявлена ликвидация открытого горения. По количеству пострадавших информация уточняется.

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Пожар в гаражных боксах на улице Механической в Челябинске начался из-за утечки газа. Работник пробил шуруповертом газовый баллон в автомобиле. Последующие действия не помогли избежать ЧП. «Здесь занимаются ремонтом газового оборудования. Один из сотрудников случайно просверлил шуруповертом газовый баллон на машине», — рассказал изданию «74.ру» один из клиентов сервиса. По словам мужчины, приехавшие на ликвидацию пожарные не рассчитали свои силы. В боксах произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников чрезвычайного ведомства. Дым от пожара был виден со всех концов города. В ГУ МЧС по региону сообщили, что через 20 минут после приезда бригады была объявлена ликвидация открытого горения. По количеству пострадавших информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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