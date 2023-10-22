Взрыв газа вызвал крупный пожар с пострадавшими в Челябинске

23 октября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Предварительно от взрыва газа пострадал один из пожарных Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар в гаражных боксах на улице Механической в Челябинске начался из-за утечки газа. Работник пробил шуруповертом газовый баллон в автомобиле. Последующие действия не помогли избежать ЧП. «Здесь занимаются ремонтом газового оборудования. Один из сотрудников случайно просверлил шуруповертом газовый баллон на машине», — рассказал изданию «74.ру» один из клиентов сервиса. По словам мужчины, приехавшие на ликвидацию пожарные не рассчитали свои силы. В боксах произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников чрезвычайного ведомства. Дым от пожара был виден со всех концов города. В ГУ МЧС по региону сообщили, что через 20 минут после приезда бригады была объявлена ликвидация открытого горения. По количеству пострадавших информация уточняется.

Пожар в гаражных боксах на улице Механической в Челябинске начался из-за утечки газа. Работник пробил шуруповертом газовый баллон в автомобиле. Последующие действия не помогли избежать ЧП. «Здесь занимаются ремонтом газового оборудования. Один из сотрудников случайно просверлил шуруповертом газовый баллон на машине», — рассказал изданию «74.ру» один из клиентов сервиса. По словам мужчины, приехавшие на ликвидацию пожарные не рассчитали свои силы. В боксах произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников чрезвычайного ведомства. Дым от пожара был виден со всех концов города. В ГУ МЧС по региону сообщили, что через 20 минут после приезда бригады была объявлена ликвидация открытого горения. По количеству пострадавших информация уточняется.