В Волгоградской области произошел взрыв в жилом доме. Видео

23 октября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области взорвался газ в многоэтажном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел в городе Котельниково. «Взрыв произошел на верхнем этаже дома по улице Родина в Котельниково (Волгоградская область)», — передает telegram-канал 112. В ходе происшествия погиб один человек, двое пострадали. В настоящий момент пожарные ликвидируют огонь. В результате взрыва загорелись несколько квартир. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области. Ответ ожидается.

В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел в городе Котельниково. «Взрыв произошел на верхнем этаже дома по улице Родина в Котельниково (Волгоградская область)», — передает telegram-канал 112. В ходе происшествия погиб один человек, двое пострадали. В настоящий момент пожарные ликвидируют огонь. В результате взрыва загорелись несколько квартир. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области. Ответ ожидается.