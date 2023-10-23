В Волгоградской области произошел взрыв в жилом доме. Видео

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В Волгоградской области взорвался газ в многоэтажном доме Фото:

В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел в городе Котельниково.

«Взрыв произошел на верхнем этаже дома по улице Родина в Котельниково (Волгоградская область)», — передает telegram-канал 112. В ходе происшествия погиб один человек, двое пострадали. В настоящий момент пожарные ликвидируют огонь. В результате взрыва загорелись несколько квартир.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области. Ответ ожидается.

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В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел в городе Котельниково. «Взрыв произошел на верхнем этаже дома по улице Родина в Котельниково (Волгоградская область)», — передает telegram-канал 112. В ходе происшествия погиб один человек, двое пострадали. В настоящий момент пожарные ликвидируют огонь. В результате взрыва загорелись несколько квартир. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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