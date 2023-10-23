В Волгоградской области взорвался газ в многоэтажном доме
В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел в городе Котельниково.
«Взрыв произошел на верхнем этаже дома по улице Родина в Котельниково (Волгоградская область)», — передает telegram-канал 112. В ходе происшествия погиб один человек, двое пострадали. В настоящий момент пожарные ликвидируют огонь. В результате взрыва загорелись несколько квартир.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области. Ответ ожидается.
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