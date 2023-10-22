Самолет из ХМАО сел в Новосибирске с неисправным в шасси

23 октября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Экипаж самолета из Ханты-Мансийска сообщил о неисправности после посадки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске с неисправным в шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «После посадки и постановки на стоянку в аэропорту Новосибирск (Толмачево) экипаж самолета Е-170 сообщил об отказе системы управления передней стойки шасси. Воздушное судно следовало по маршруту Ханты-Мансийск — Новосибирск (Толмачево)», — указано в публикации канала. Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170. Судно может перевозить на борту порядка 80 пассажиров. Агентство направило в авиакомпанию зарос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет из Сургута (ХМАО) в Тюмень вернулся в аэропорт вылета. При взлете у воздушного судна отказала система уборки шасси.

Самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске с неисправным в шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «После посадки и постановки на стоянку в аэропорту Новосибирск (Толмачево) экипаж самолета Е-170 сообщил об отказе системы управления передней стойки шасси. Воздушное судно следовало по маршруту Ханты-Мансийск — Новосибирск (Толмачево)», — указано в публикации канала. Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170. Судно может перевозить на борту порядка 80 пассажиров. Агентство направило в авиакомпанию зарос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет из Сургута (ХМАО) в Тюмень вернулся в аэропорт вылета. При взлете у воздушного судна отказала система уборки шасси.