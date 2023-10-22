22 октября 2023

Самолет из ХМАО сел в Новосибирске с неисправным в шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, шасси, авиация, самолет
Экипаж самолета из Ханты-Мансийска сообщил о неисправности после посадки Фото:

Самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске с неисправным в шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«После посадки и постановки на стоянку в аэропорту Новосибирск (Толмачево) экипаж самолета Е-170 сообщил об отказе системы управления передней стойки шасси. Воздушное судно следовало по маршруту Ханты-Мансийск — Новосибирск (Толмачево)», — указано в публикации канала.

Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170. Судно может перевозить на борту порядка 80 пассажиров. Агентство направило в авиакомпанию зарос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что самолет из Сургута (ХМАО) в Тюмень вернулся в аэропорт вылета. При взлете у воздушного судна отказала система уборки шасси.

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Самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске с неисправным в шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «После посадки и постановки на стоянку в аэропорту Новосибирск (Толмачево) экипаж самолета Е-170 сообщил об отказе системы управления передней стойки шасси. Воздушное судно следовало по маршруту Ханты-Мансийск — Новосибирск (Толмачево)», — указано в публикации канала. Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170. Судно может перевозить на борту порядка 80 пассажиров. Агентство направило в авиакомпанию зарос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет из Сургута (ХМАО) в Тюмень вернулся в аэропорт вылета. При взлете у воздушного судна отказала система уборки шасси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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