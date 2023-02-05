Рейс Utair из Сургута в Тюмень вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

05 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Во время вылета отказала система уборки шасси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сургутской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента. 04.02.2023 при вылете воздушного судна авиакомпании „ЮТэйр“ из аэропорта г. Сургут произошел отказ уборки шасси. Рейс сообщением Сургут-Тюмень», — говорится в сообщении. Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 человек. Позже пассажиры вылетели в Тюмень резервным воздушным судном. Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия с целью установления причин произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что рейс Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками. Инцидент произошел в 27 километрах от аэропорта прилета. После сообщения о неполадках на аэродроме объявили сигнал «Тревога».

Рейс авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сургутской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента. 04.02.2023 при вылете воздушного судна авиакомпании „ЮТэйр“ из аэропорта г. Сургут произошел отказ уборки шасси. Рейс сообщением Сургут-Тюмень», — говорится в сообщении. Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 человек. Позже пассажиры вылетели в Тюмень резервным воздушным судном. Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия с целью установления причин произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что рейс Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками. Инцидент произошел в 27 километрах от аэропорта прилета. После сообщения о неполадках на аэродроме объявили сигнал «Тревога».