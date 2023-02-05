Рейс Utair из Сургута в Тюмень вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

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Во время вылета отказала система уборки шасси Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Сургутской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента. 04.02.2023 при вылете воздушного судна авиакомпании „ЮТэйр“ из аэропорта г. Сургут произошел отказ уборки шасси. Рейс сообщением Сургут-Тюмень», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 человек. Позже пассажиры вылетели в Тюмень резервным воздушным судном. Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия с целью установления причин произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что рейс Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками. Инцидент произошел в 27 километрах от аэропорта прилета. После сообщения о неполадках на аэродроме объявили сигнал «Тревога».

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Рейс авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сургутской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента. 04.02.2023 при вылете воздушного судна авиакомпании „ЮТэйр“ из аэропорта г. Сургут произошел отказ уборки шасси. Рейс сообщением Сургут-Тюмень», — говорится в сообщении. Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 человек. Позже пассажиры вылетели в Тюмень резервным воздушным судном. Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия с целью установления причин произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что рейс Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками. Инцидент произошел в 27 километрах от аэропорта прилета. После сообщения о неполадках на аэродроме объявили сигнал «Тревога».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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