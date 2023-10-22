22 октября 2023

Пермячка завоевала корону международного конкурса красоты в Сингапуре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, кольцо, браслет, украшение, текслер ирина
Ольга Попова получила редкий титул Фото:

Жительница Перми Ольга Попова представила Россию на международном конкурсе красоты «Mrs Worldwide 2023». Девушка попала в топ-10 и завоевала титул «Mrs Fashion Icon».

«Специальными титулами были награждены восемь участниц. Я в их числе. Получила очень редкий титул Mrs Fashion Icon. Одну корону с конкурса везу домой», — написала Ольга Попова в своих социальных сетях.

На странице пермячки в социальных сетях сказано, что она работает в банке и воспитывает двух дочерей. Ольга принимала участие в конкурсах красоты «Миссис Прикамье» и «Mrs Russia Worldwide 2023». Финал конкурса «Mrs Worldwide 2023» состоялся 22 октября в Сингапуре. В нем приняли участие 24 красавицы из стран Азии и Европы. Девушки дефилировали с флагами своих стран, показывали национальные костюмы и вечерние платья.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Оксана Минеева вошла в состав жюри конкурса «Mrs Worldwide 2023». По словам девушки, судьи, кроме внешних данных, оценивают поведение, общение с другими конкурсантками и участие в благотворительности.

В конкурсе национальных костюмов пермячка выступила в красном платье и огромном кокошнике
В конкурсе национальных костюмов пермячка выступила в красном платье и огромном кокошнике
Ольга Попова (справа) завоевала корону в номинации Mrs Fashion Icon
Ольга Попова (справа) завоевала корону в номинации Mrs Fashion Icon

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Жительница Перми Ольга Попова представила Россию на международном конкурсе красоты «Mrs Worldwide 2023». Девушка попала в топ-10 и завоевала титул «Mrs Fashion Icon». «Специальными титулами были награждены восемь участниц. Я в их числе. Получила очень редкий титул Mrs Fashion Icon. Одну корону с конкурса везу домой», — написала Ольга Попова в своих социальных сетях. На странице пермячки в социальных сетях сказано, что она работает в банке и воспитывает двух дочерей. Ольга принимала участие в конкурсах красоты «Миссис Прикамье» и «Mrs Russia Worldwide 2023». Финал конкурса «Mrs Worldwide 2023» состоялся 22 октября в Сингапуре. В нем приняли участие 24 красавицы из стран Азии и Европы. Девушки дефилировали с флагами своих стран, показывали национальные костюмы и вечерние платья. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Оксана Минеева вошла в состав жюри конкурса «Mrs Worldwide 2023». По словам девушки, судьи, кроме внешних данных, оценивают поведение, общение с другими конкурсантками и участие в благотворительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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