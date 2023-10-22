Пермячка завоевала корону международного конкурса красоты в Сингапуре. Фото

23 октября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Ольга Попова получила редкий титул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми Ольга Попова представила Россию на международном конкурсе красоты «Mrs Worldwide 2023». Девушка попала в топ-10 и завоевала титул «Mrs Fashion Icon». «Специальными титулами были награждены восемь участниц. Я в их числе. Получила очень редкий титул Mrs Fashion Icon. Одну корону с конкурса везу домой», — написала Ольга Попова в своих социальных сетях. На странице пермячки в социальных сетях сказано, что она работает в банке и воспитывает двух дочерей. Ольга принимала участие в конкурсах красоты «Миссис Прикамье» и «Mrs Russia Worldwide 2023». Финал конкурса «Mrs Worldwide 2023» состоялся 22 октября в Сингапуре. В нем приняли участие 24 красавицы из стран Азии и Европы. Девушки дефилировали с флагами своих стран, показывали национальные костюмы и вечерние платья. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Оксана Минеева вошла в состав жюри конкурса «Mrs Worldwide 2023». По словам девушки, судьи, кроме внешних данных, оценивают поведение, общение с другими конкурсантками и участие в благотворительности. В конкурсе национальных костюмов пермячка выступила в красном платье и огромном кокошнике Фото со страницы в социальных сетях Ольги Поповой Ольга Попова (справа) завоевала корону в номинации Mrs Fashion Icon Фото со страницы в социальных сетях Ольги Поповой

Жительница Перми Ольга Попова представила Россию на международном конкурсе красоты «Mrs Worldwide 2023». Девушка попала в топ-10 и завоевала титул «Mrs Fashion Icon». «Специальными титулами были награждены восемь участниц. Я в их числе. Получила очень редкий титул Mrs Fashion Icon. Одну корону с конкурса везу домой», — написала Ольга Попова в своих социальных сетях. На странице пермячки в социальных сетях сказано, что она работает в банке и воспитывает двух дочерей. Ольга принимала участие в конкурсах красоты «Миссис Прикамье» и «Mrs Russia Worldwide 2023». Финал конкурса «Mrs Worldwide 2023» состоялся 22 октября в Сингапуре. В нем приняли участие 24 красавицы из стран Азии и Европы. Девушки дефилировали с флагами своих стран, показывали национальные костюмы и вечерние платья. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Оксана Минеева вошла в состав жюри конкурса «Mrs Worldwide 2023». По словам девушки, судьи, кроме внешних данных, оценивают поведение, общение с другими конкурсантками и участие в благотворительности.