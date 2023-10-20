В прошлом году Оксана Минеева выиграла этот конкурс Фото: Размик Закарян © URA.RU

Директора пермского модельного агентства Оксану Минееву пригласили принять участие в международном конкурсе красоты «Mrs Worldwide 2023» в качестве члена жюри. Она уже оценила проходки участниц в национальных костюмах и провела с ними собеседование. Об этом URA.RU рассказала сама Оксана Минеева.

«В прошлом году я одержала победу в конкурсе красоты „Mrs Worldwide 2022“. Сейчас нахожусь в жюри как приглашенный гость и королева», — рассказала Оксана Минеева корреспонденту агентства.

Она добавила, что существуют четкие критерии оценки участниц. Есть стандартные параметры, такие как дефиле, фотопозирование и творческий конкурс. Также каждая девушка проходит собеседование на английском языке, где рассказывает о себе, своей работе, увлечениях, и какой благотворительностью занимается, чем может быть полезна миру. Кроме этого учитывается ее поведение и общение с людьми. Судьи обращают внимание на все детали личности участницы, а не только на внешние данные, отметила пермячка.

Конкурс красоты «Mrs Worldwide 2023» проходит в Сингапуре и Малайзии с 17 по 22 октября. Участие принимают 24 красавицы из стран Азии и Европы. Россию представляет пермячка Ольга Попова.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка прошла в финал международного конкурса «Мисс Офис». Собрать нужное количество голосов ей помогли забавные ролики.

Оксана принимает участие во всех мероприятиях конкурса вместе с участницами Фото из социальных сетей Оксаны Минеевой