В Пермском университете студенты могут оставить своих детей на время занятий

В ПГНИУ открылась комната матери и ребенка

23 октября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Малышам есть чем заняться, пока родители сдают экзамены Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском классическом университете (ПГНИУ) открыли комнату матери и ребенка, где молодые родители могут оставить своих детей на время занятий. По словам и. о. ректора вуза Игоря Германова, здесь за малышами от трех лет присматривают педагоги и психологи. «Студенты и преподаватели, которые много времени проводят в университете, теперь могут не тревожиться за своих малышей. Для них открыто это пространство, где дети будут находиться в шаговой доступности от университетских аудиторий, под присмотром воспитателей, педагогов и психологов», — цитирует Германова пресс-служба компании «Сибур-Химпром», которая содействовала реализации проекта. В детской ребенка можно оставить на 2-4 часа. В комнате есть зоны для активных игр и спокойных занятий. Также здесь можно оставить коляску и другие вещи.

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) открыли комнату матери и ребенка, где молодые родители могут оставить своих детей на время занятий. По словам и. о. ректора вуза Игоря Германова, здесь за малышами от трех лет присматривают педагоги и психологи. «Студенты и преподаватели, которые много времени проводят в университете, теперь могут не тревожиться за своих малышей. Для них открыто это пространство, где дети будут находиться в шаговой доступности от университетских аудиторий, под присмотром воспитателей, педагогов и психологов», — цитирует Германова пресс-служба компании «Сибур-Химпром», которая содействовала реализации проекта. В детской ребенка можно оставить на 2-4 часа. В комнате есть зоны для активных игр и спокойных занятий. Также здесь можно оставить коляску и другие вещи.