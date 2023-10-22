В Пермском университете студенты могут оставить своих детей на время занятий

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) открыли комнату матери и ребенка, где молодые родители могут оставить своих детей на время занятий. По словам и. о. ректора вуза Игоря Германова, здесь за малышами от трех лет присматривают педагоги и психологи.
«Студенты и преподаватели, которые много времени проводят в университете, теперь могут не тревожиться за своих малышей. Для них открыто это пространство, где дети будут находиться в шаговой доступности от университетских аудиторий, под присмотром воспитателей, педагогов и психологов», — цитирует Германова пресс-служба компании «Сибур-Химпром», которая содействовала реализации проекта.
В детской ребенка можно оставить на 2-4 часа. В комнате есть зоны для активных игр и спокойных занятий. Также здесь можно оставить коляску и другие вещи.
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