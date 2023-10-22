22 октября 2023

В Пермском университете студенты могут оставить своих детей на время занятий

В ПГНИУ открылась комната матери и ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, детская комната, игровая
Малышам есть чем заняться, пока родители сдают экзамены Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) открыли комнату матери и ребенка, где молодые родители могут оставить своих детей на время занятий. По словам и. о. ректора вуза Игоря Германова, здесь за малышами от трех лет присматривают педагоги и психологи.

«Студенты и преподаватели, которые много времени проводят в университете, теперь могут не тревожиться за своих малышей. Для них открыто это пространство, где дети будут находиться в шаговой доступности от университетских аудиторий, под присмотром воспитателей, педагогов и психологов», — цитирует Германова пресс-служба компании «Сибур-Химпром», которая содействовала реализации проекта.

В детской ребенка можно оставить на 2-4 часа. В комнате есть зоны для активных игр и спокойных занятий. Также здесь можно оставить коляску и другие вещи.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) открыли комнату матери и ребенка, где молодые родители могут оставить своих детей на время занятий. По словам и. о. ректора вуза Игоря Германова, здесь за малышами от трех лет присматривают педагоги и психологи. «Студенты и преподаватели, которые много времени проводят в университете, теперь могут не тревожиться за своих малышей. Для них открыто это пространство, где дети будут находиться в шаговой доступности от университетских аудиторий, под присмотром воспитателей, педагогов и психологов», — цитирует Германова пресс-служба компании «Сибур-Химпром», которая содействовала реализации проекта. В детской ребенка можно оставить на 2-4 часа. В комнате есть зоны для активных игр и спокойных занятий. Также здесь можно оставить коляску и другие вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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