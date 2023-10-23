Израиль перехватил подозрительную воздушную цель из Ливана

Армия обороны Израиля заявила о перехвате «подозрительной воздушной цели», запущенной с территории Ливана. Информация об этом размещена в telegram-канале ЦАХАЛа.
«Некоторое время назад перехватчик был запущен по подозрительной воздушной цели, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля. В результате перехвата на открытой местности на севере Израиля сработали сирены», — говорится в
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это решение станет «ошибкой всей жизни».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.