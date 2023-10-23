Израиль перехватил подозрительную воздушную цель из Ливана

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Воздушная цель пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля, заявили в ЦАХАЛ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля заявила о перехвате «подозрительной воздушной цели», запущенной с территории Ливана. Информация об этом размещена в telegram-канале ЦАХАЛа.

«Некоторое время назад перехватчик был запущен по подозрительной воздушной цели, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля. В результате перехвата на открытой местности на севере Израиля сработали сирены», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это решение станет «ошибкой всей жизни».

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Армия обороны Израиля заявила о перехвате «подозрительной воздушной цели», запущенной с территории Ливана. Информация об этом размещена в telegram-канале ЦАХАЛа. «Некоторое время назад перехватчик был запущен по подозрительной воздушной цели, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля. В результате перехвата на открытой местности на севере Израиля сработали сирены», — говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это решение станет «ошибкой всей жизни».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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