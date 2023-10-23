Израиль перехватил подозрительную воздушную цель из Ливана

23 октября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Воздушная цель пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля, заявили в ЦАХАЛ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля заявила о перехвате «подозрительной воздушной цели», запущенной с территории Ливана. Информация об этом размещена в telegram-канале ЦАХАЛа. «Некоторое время назад перехватчик был запущен по подозрительной воздушной цели, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля. В результате перехвата на открытой местности на севере Израиля сработали сирены», — говорится в сообщении . Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это решение станет «ошибкой всей жизни».

Армия обороны Израиля заявила о перехвате «подозрительной воздушной цели», запущенной с территории Ливана. Информация об этом размещена в telegram-канале ЦАХАЛа. «Некоторое время назад перехватчик был запущен по подозрительной воздушной цели, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля. В результате перехвата на открытой местности на севере Израиля сработали сирены», — говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это решение станет «ошибкой всей жизни».