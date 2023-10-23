Екатеринбуржцы проигнорировали смену во власти и видят мэром женщину

Анна Гурарий стала спикером 13 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смена спикера думы Екатеринбурга — второго по статусу человека в муниципальной власти — прошла незаметно для подавляющего большинства горожан. Кроме того, проведенный на днях соцопрос показал, что, по мнению респондентов, идея с мэром-женщиной (такого в новейшей истории города не было) не вызвала бы отторжения. Об этом URA.RU рассказали в социологической лаборатории Habitus.

Фирма задавала вопросы по теме в рамках коммерческого исследования, никак не связанного с политикой. Даты проведения опроса — 17—20 октября, в нем участвовали 370 человек из всех восьми районов Екатеринбурга. «Выборка репрезентирует состав населения города по полу и возрасту», — заявили авторы.

На вопрос «Знаете ли вы, что Анна Гурарий стала председателем Екатеринбургской городской думы?» положительно ответили 9% респондентов, «не знаю» сказали 69%, 22% что-то слышали об этом (затруднились ответить). На вопрос «Как вы относитесь к тому, что женщина возглавила Екатеринбургскую городскую думу?» сказали «хорошо» 42%, «плохо» — 13%, «нейтрально» — 31%, затруднились ответить 14%. На вопрос «Как вы думаете, поддержат ли жители кандидатуру Анны Гурарий, если она выдвинется на пост главы города?» (важно помнить, что прямых выборов нет) сказали, что «скорее всего, поддержат» 59%, «скорее всего, не поддержат» — 24%, затруднились — 17%.

Анна Гурарий, 33-летний декан УрФУ, поддержанная на минувших выборах «Синарой», стала спикером думы 13 октября. Решение, шокировавшее (и даже возмутившее) местный истеблишмент, приняли губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

На посту председателя Гурарий сменила Игоря Володина — протеже миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чья фракция по сравнению с предыдущим созывом думы значительно сократилась усилиями Орлова и политического вице-губернатора Олега Чемезова. Кто такая Гурарий, URA.RU подробно рассказывало в большом материале.