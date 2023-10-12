Спикером думы Екатеринбурга впервые стала женщина. Кто она

Безвластие в новой думе Екатеринбурга, длившееся 24 дня, закончено: депутаты избрали спикером Анну Гурарий, 33-летнего декана политологии УрФУ. Для городской политтусовки она до сих пор загадка: никто не понимает, как девушка оказалась на вершине власти и чего теперь от нее ждать. URA.RU рассказывает: кто родители Анны Гурарий, помогает ли ей муж-чиновник и почему губернатор Евгений Куйвашев предпочел ее статусному чекисту.
Гурарий (фамилия до замужества — Синицына) 33 года, она родилась в Свердловске, но детство прошло в городе-спутнике уральской столицы — небольшом Среднеуральске. Когда родилась младшая сестра (Анне было пять лет), родителям потребовалась помощь бабушки с дедушкой, а они жили именно там. Отец Анны работал на местной Среднеуральской ГРЭС (сейчас он работает в Москве в сфере логистики). А мама, по первому образованию учитель начальных классов, живет в Екатеринбурге, работает бухгалтером. Родители разведены (когда, Анна не говорит: «Это частная жизнь моих родителей»).
В средине 2000-х, после девяти классов в самой новой школе Среднеуральска — №6 (была хорошисткой), Гурарий поступила гуманитарный колледж «Леонардо» при Уральском государственном университете им. Горького (УрГУ). Это то же самое, что современный Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — для 10-11-классников. На учебу приходилось ездить каждый день. Сначала Анна ее не тянула — получала «тройки», но от родителей это скрывала, постаралась и «вышла к приличному [итоговому] аттестату», а на ЕГЭ (она и сверстники сдавали его в тестовом режиме) набрала по истории 92—94 балла.
В 2007-м Синицына продолжила обучение в УрГУ (зарубежное регионоведение), через четыре года поступила в первую магистратуру (лингвистика), а вторую магистратуру (менеджмент) проходила параллельно с аспирантурой (социологические науки). В 2018-м Гурарий получила ученую степень — кандидата социологических наук.
В ее трудовой книжке — только вуз. Репетиторство по иностранным языкам на последних курсах бакалавриата не было официальным местом работы. В 2011-м Гурарий стала ассистентом кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, в 2014-м — специалистом отдела проектирования и развития образовательных программ, в начале 2020-го — доцентом кафедры прикладной социологии.
И тогда же возглавила департамент политологии и социологии УрФУ. В 29 лет, так рано руководящих постов в вузе до нее не занимал никто.
Говорят, Гурарий подсидела научрука. Да?
Анатолий Меренков с конца 1980-х возглавляет созданную им же кафедру прикладной социологии (архивное фото)
В директорском кресле Гурарий сменила своего научного руководителя — легенду УрФУ Анатолия Меренкова, который в университете больше 40 лет, а департамент возглавлял с 2011-го. Среди некоторых сотрудников УрФУ принято думать, что Гурарий наставника подсидела (другие придерживаются мнения, что Гурарий — аватар Меренкова, который ушел с должности, но продолжает руководить факультетом через свою протеже). Сама Гурарий говорит, что в действительности Меренков был как раз среди тех, кто озвучил ей предложение.
По словам Гурарий, с созданием УрФУ (через объединение УрГУ и УПИ) «появилось очень много возможностей [проявить себя]»: УрФУ стал участником федеральной программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5—100» (в 2021-м она трансформировалась в «Приоритет-2030»), и Гурарий работала в рамках этих программ. Во-вторых, к моменту кастинга она была в кадровом резерве УрФУ (туда зачисляются магистранты-менеджеры).
«Я с 2011 года работала в университете. У руководства моего института, руководства вуза было достаточно времени, чтобы оценить меня и с точки зрения административной работы, и с точки зрения преподавательской деятельности (к ней я приступила в 2013-м). Магистратура кадрового резерва меня направила в дирекцию института. Поступило предложение [возглавить департамент], я согласилась, собрала все характеристики, письма поддержки и дальше уже участвовала в конкурсном отборе», — объяснила Гурарий.
Передав ей административные полномочия, Меренков вернулся в науку. Ему 77 лет, и он продолжает работу в университете, руководит кафедрой прикладной социологии (которую основал в конце 1980-х) и диссертационным советом.
«К ней относятся как к амбициозной девушке, которая активничает для департамента, что хорошо», — оценил Гурарий один из студентов. Знакомый преподаватель знает Гурарий как «человека очень коммуникабельного».
«Плохого сказать не могу. Она подкованный теоретик, в то же время при ней департамент стал больше ориентироваться на практику — появились курсы по лоббизму, избирательным кампаниям», — поделился собеседник. Известно также, что при Гурарий полностью обновились магистерские программы политологии и социологии, увеличилось количество дисциплин, связанных с аналитикой и цифровыми методами обработки больших данных.
Анна Гурарий, вероятно, первый спикер с двумя иностранными языками — немецким и английским
Другая новинка — внедрение проектного обучения, когда организация приходит в вуз с конкретным заказом, студенты, выполняя его, получают возможность применить знания, показать себя. В числе заказчиков — курируемое уральским представительством президента РФ (там работает супруг Анны) уральское представительство АНО «Диалог».
В 2023-м департамент стал площадкой для уральской презентации нового курса «Основы российской государственности», инициированного администрацией президента для идеологической прокачки студентов. Гурарий солировала на этом мероприятии.
По одной из версий, к ее продвижению причастен муж Евгений — помощник полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В его команде Гурарий отвечает за цифровизацию, развитие высшего образования, фундаментальной науки (к ней, кстати, относятся любимые Анной политология и социология), научно-образовательных центров (НОЦ).
Журналисты Евгения Гурария не любят за снобизм. Его друзья советуют видеть в этом поведении не силу, а слабость.
«У них сын и дочь, в семье в любом случае главное — поддержка, так что по умолчанию можно предположить, что Евгений свою жену постоянно поддерживает», — намекнул корреспонденту знакомый с Гурарием госслужащий. Услышав версию о влиянии супруга на ее карьеру, Анна Гурарий рассмеялась: «Мы очень осознанно, четко разделяем личное и рабочее». Отрицательный ответ по теме дал и Евгений.
Евгению Гурарию 38 лет. В кабинетах его называют «карьерным бюрократом», он не религиозен — не посещает синагогу и не соблюдает шаббат. Гурарий из семьи уральских ученых, в 22 года с отличием окончил филиал РАНХиГС, еще студентом пришел на работу в «Ростелеком» (работал в разных блоках — проектном, организационного развития, пиар), а в 2011-м оказался в свердловском правительстве — сначала был замначальника экспертного управления, потом начальником.
Его карьерный путь ассоциируют в основном с тремя политиками. В 2013—2016 годах Гурарий был советником у премьера Дениса Паслера (сейчас — губернатор Оренбургской области), затем два года трудился замом у тогдашнего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, курировал департамент управления проектами. Когда Тунгусова уволили (он оказался в опале), а администрацию ликвидировали, стало понятно, что долго Гурарий не продержится. От поста замминистра экономики он отказался и перешел в полпредство к предыдущему полпреду Николаю Цуканову.
Алексей Орлов мог сыграть в карьере молодого чиновника определяющую роль
Хотя сам Гурарий отрицает, решающую роль в этом переходе, по данным URA.RU, мог сыграть Алексей Орлов — тогдашний замгубернатора, а сейчас мэр Екатеринбурга. «Он некоторое время курировал возглавляемый Гурарием проектный департамент, они часто общались. И когда Евгению надо было помочь, Орлов похлопотал», — поделился источник в региональном кабмине.
Другой собеседник — близкий к полпредству — сказал корреспонденту, что положительно отрекомендовал Гурария и Паслер. Согласно другой версии, Гурарий на одном из совещаний впечатлил тогдашнего полпреда Николая Цуканова — рассказом про переход на цифровое телевещание в УрФО. И тот пригласил молодого управленца к себе.
В 2020-м Гурарий был в суперфинале «Лидеров России», но прорывного предложения не получил
В 2012-м Гурарий окончил программу MBA в Московской международной школе бизнеса, в 2016-м — программу федерального правительства «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ», в 2018-м прошел международную сертификацию по управлению проектами, а в 2020-м стал одним из победителей суперфинала «Лидеров России», главного кремлевского кадрового конкурса. Сертификат вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Однако, в отличие от многих других финалистов за три года он не получил экстраординарных предложений о развитии карьерного трека. Ходили слухи, что Гурарий закончил «школу губернаторов», но подтверждения этому в виде развития карьеры, как обычно бывает у выпускников, тоже нет.
«Она уже была на карандаше у АП»
Вокруг «Кампуса» строилась избирательная кампания Евгения Куйвашева
В 2022-м губернатор Евгений Куйвашев провозгласил одной из целей своего следующего пятилетнего срока превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Его команда разработала проект «Кампус», предполагающий строительство новых учебных корпусов УрФУ и Горного университета, поддержку молодых ученых. Глава попечительского совета УрФУ Дмитрий Пумпянский, чьим проектам благоволит Куйвашев, добился, чтобы базой программы выбрали крупнейший университет.
К осени 2022-го Пумпянский решил, что УрФУ должен иметь своего представителя в городской власти, который помогал бы продвигать различные инициативы. Один из источников URA.RU предположил, что к этой мысли он пришел вместе с Куйвашевым, другой источник — что в консультациях на эту тему участвовал и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
В кастинге, запущенном Дмитрием Пумпянским, участвовали до 14 человек
С этого момента начался кастинг потенциального представителя университета. Исполнители получили задачу подобрать человека, который мог бы достойно представить УрФУ на выборах в думу — молодого, но с вменяемым управленческим опытом. В лонг-листе оказались 14 фамилий, руководители институтов и департаментов, фронтмены союза студентов и волонтерского движения.
Всех внимательно изучили — не только официальный бэкграунд (личные дела), но и упоминаемость в СМИ, мнения экспертов (проводились фокус-группы). И список сократился до трех-четырех фамилий. Это были Гурарий и ее коллеги, их имена не раскрываются.
Менеджеров уровня Алексея Фаюстова не рассматривали намеренно
Менеджеров уровня проректоров не рассматривали намеренно: во-первых, они возрастные, во-вторых, не мотивированы на общественную работу, в-третьих, руководство их знает и так. Окончательное решение принимали, вероятно, Пумпянский, президент «Синары» Михаил Ходоровский (он впоследствии и будет курировать кампанию) и Кокшаров.
Источник, знакомый с процедурой, утверждает, что полпредство и, в частности, Евгений Гурарий не влияли: «Евгений узнал, что кандидатом [на выборах от УрФУ] будет его жена, уже после того, как все решилось. Это было в октябре—ноябре [2022-го]».
В 2022-м Анна Гурарий приглашалась на закрытое мероприятия от АП
По информации URA.RU, среди положительных качеств в резюме Гурарий были выделены «порядочность» и «проактивность». «Ей реально было интересно попробовать», — поделился источник. Также в ее пользу могло сыграть то, что «она уже была на карандаше у АП». «В прошлом году в „Рамаде“ проходила закрытая встреча в рамках, если не ошибаюсь, кремлевского проекта „ДНК России“. Туда приглашали местных ЛОМов (лидеров общественного мнения — прим. ред.). И Анна присутствовала», — вспомнил источник.
Интрига Хазеева и разгром Киселева
Ринат Хазеев убедил шефа, что Гурарий — «тунгусовец»
В начале 2023 года Гурарий познакомилась с Орловым, а 27 марта ее выдвинул на выборы ученый совет УрФУ. Уже в апреле все едва не закончилось. Доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, пытавшийся оспорить предвыборную концепцию Орлова, убедил шефа, что Гурарий выдвигают в интересах Тунгусова — ведь ее муж Евгений работал на него. Ходоровский (или Пумпянский) снимать Гурарий отказались. Аналогично поступили и другие промышленники, отправившие своих людей на майские праймериз «Единой России».
Гурарий победила в электронном голосовании и выдвинулась от ЕР в округе №9 (Кировский район). Этот округ был одним из самых конкурентных — начинающему политику противостоял дважды избиравшийся депутатом скандалист Константин Киселев («Яблоко»), поддержанный враждебным администрации миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Гурарий выиграла уверенно — 41,02% (3945 голосов) против 18,56% (1785 голосов).
Константин Киселев без шансов проиграл начинающему политику
Знакомый с ходом кампании собеседник настаивает, что это действительно ее заслуга. «Она была хорошим кандидатом, очень вовлеченным. „Коснулась“ около десяти тысяч избирателей, постоянно проводила встречи», — оценил он. Такую же оценку дал собеседник, близкий к городскому штабу. По его данным, муж кандидатки и в целом полпредство следили за обстановкой в «девятом» округе по-особенному.
Одного конкурента подвели талыши, другого — «пощадил» губернатор
До выборов Гурарий претендентом на спикерство не была. Максимальным для нее постом называли председательство в комиссии по образованию. Говорят, главой новой думы Орлов еще весной-в начале лета видел, скорее, Сергея Павленко, бывшего спецслужбиста. Павленко участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома» и состоит в областной Общественной палате.
Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019—2022 гг. и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко рассказывал, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. Также известно, что у Павленко хорошие взаимоотношения с УГМК и особенно РМК: холдинг поддерживает его общественные проекты.
А губернатор, по последним слухам, еще в начале августа — до международного скандала — был готов оставить спикером депутата Игоря Володина, протеже Кочеткова. Поход Володина на праздник талышей все испортил.
Выбрав в итоге Гурарий, Куйвашев (это, говорят, было, скорее, его решение) и Орлов шокировали весь истеблишмент. Обсуждается несколько неофициальных версий. По одной — это игра губернатора: он решил не отдавать думу УГМК и РМК, которые продавили своего претендента через Орлова и могли взять думу под контроль, не учитывая мнение главы региона.
По другой версии, фамилию Гурарий назвала пиарщица губернатора Аксана Панова — чтобы помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры неординарного депутата Алексея Вихарева (затянувшееся избрание Гурарий связывают с желанием Чемезова все же провести Вихарева в спикеры, но и Чемезов, и представители Вихарева это опровергают).
А согласно третьей — Павленко сам не желал этой должности. И губернатор это знал.
Сам Сергей Павленко говорит, что и не планировал был спикером
Бенефициаром назначения Гурарий называют «Синару». Хотя источник в холдинге уверяет, что напрасно: «Ходоровский не знает, чего от Анны ожидать. Она для него такая же загадка». Статусный городской чиновник соглашается: «Сейчас ведь в случае чего ему будут звонить — либо с просьбами как-то повлиять на представительницу, либо поучаствовать в каких-то проектах: „Мы ведь вашего спикера назначили“. Это не нужно совершенно».
Что дальше
Гурарий — шестой спикер думы в новейшей истории Екатеринбурга. Заступая в эту должность, ее предшественники были опытнее: Аркадий Чернецкий в 1994-м возглавил первый созыв уже в статусе мэра, Яков Силин (1996—2005 гг.) успел дослужиться до подполковника и поруководить в администрации Железнодорожного района, Евгений Порунов (2005—2013 гг.) побыл сенатором, депутатом городской и областной дум, иноагент Евгений Ройзман (2013—2018 гг.) работал в Госдуме IV созыва, а Игорь Володин (2018—2023 гг.) служил в МВД, избирался в гордуму и заксобрание.
У каждого из них своя история — в том числе отношений с администрацией. Статус председателя думы, хоть и считается и представительским, широк и позволяет быть как тенью городской администрации (как Порунов и Силин своего первого созыва), так и эффективным антагонистом (Володин и ранний Ройзман).
Как Анна Гурарий справится со звездной болезнью — отдельная интрига
Выберет Гурарий чей-то путь или предложит свой, сработается ли она со статусными и «хищными» коллегами, желающими ей быстрого провала и последующей ротации спикера — одна из главных политических интриг. Знакомые Гурарий уверены, что она преподнесет сюрпризы. «Анна себя еще покажет. У нее очень непростой, жесткий характер», — анонсировал один из них. Им оппонируют: «Пройти медные трубы публичной должности человеку, который никогда ничем не выделялся, — сложно, а в 33 года — особо непростая задача».
Безвластие в новой думе Екатеринбурга, длившееся 24 дня, закончено: депутаты избрали спикером Анну Гурарий, 33-летнего декана политологии УрФУ. Для городской политтусовки она до сих пор загадка: никто не понимает, как девушка оказалась на вершине власти и чего теперь от нее ждать. URA.RU рассказывает: кто родители Анны Гурарий, помогает ли ей муж-чиновник и почему губернатор Евгений Куйвашев предпочел ее статусному чекисту. Секрет от семьи и первые шаги в УрФУ Гурарий (фамилия до замужества — Синицына) 33 года, она родилась в Свердловске, но детство прошло в городе-спутнике уральской столицы — небольшом Среднеуральске. Когда родилась младшая сестра (Анне было пять лет), родителям потребовалась помощь бабушки с дедушкой, а они жили именно там. Отец Анны работал на местной Среднеуральской ГРЭС (сейчас он работает в Москве в сфере логистики). А мама, по первому образованию учитель начальных классов, живет в Екатеринбурге, работает бухгалтером. Родители разведены (когда, Анна не говорит: «Это частная жизнь моих родителей»). В средине 2000-х, после девяти классов в самой новой школе Среднеуральска — №6 (была хорошисткой), Гурарий поступила гуманитарный колледж «Леонардо» при Уральском государственном университете им. Горького (УрГУ). Это то же самое, что современный Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — для 10-11-классников. На учебу приходилось ездить каждый день. Сначала Анна ее не тянула — получала «тройки», но от родителей это скрывала, постаралась и «вышла к приличному [итоговому] аттестату», а на ЕГЭ (она и сверстники сдавали его в тестовом режиме) набрала по истории 92—94 балла. В 2007-м Синицына продолжила обучение в УрГУ (зарубежное регионоведение), через четыре года поступила в первую магистратуру (лингвистика), а вторую магистратуру (менеджмент) проходила параллельно с аспирантурой (социологические науки). В 2018-м Гурарий получила ученую степень — кандидата социологических наук. В ее трудовой книжке — только вуз. Репетиторство по иностранным языкам на последних курсах бакалавриата не было официальным местом работы. В 2011-м Гурарий стала ассистентом кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, в 2014-м — специалистом отдела проектирования и развития образовательных программ, в начале 2020-го — доцентом кафедры прикладной социологии. И тогда же возглавила департамент политологии и социологии УрФУ. В 29 лет, так рано руководящих постов в вузе до нее не занимал никто. Говорят, Гурарий подсидела научрука. Да? В директорском кресле Гурарий сменила своего научного руководителя — легенду УрФУ Анатолия Меренкова, который в университете больше 40 лет, а департамент возглавлял с 2011-го. Среди некоторых сотрудников УрФУ принято думать, что Гурарий наставника подсидела (другие придерживаются мнения, что Гурарий — аватар Меренкова, который ушел с должности, но продолжает руководить факультетом через свою протеже). Сама Гурарий говорит, что в действительности Меренков был как раз среди тех, кто озвучил ей предложение. По словам Гурарий, с созданием УрФУ (через объединение УрГУ и УПИ) «появилось очень много возможностей [проявить себя]»: УрФУ стал участником федеральной программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5—100» (в 2021-м она трансформировалась в «Приоритет-2030»), и Гурарий работала в рамках этих программ. Во-вторых, к моменту кастинга она была в кадровом резерве УрФУ (туда зачисляются магистранты-менеджеры). «Я с 2011 года работала в университете. У руководства моего института, руководства вуза было достаточно времени, чтобы оценить меня и с точки зрения административной работы, и с точки зрения преподавательской деятельности (к ней я приступила в 2013-м). Магистратура кадрового резерва меня направила в дирекцию института. Поступило предложение [возглавить департамент], я согласилась, собрала все характеристики, письма поддержки и дальше уже участвовала в конкурсном отборе», — объяснила Гурарий. Передав ей административные полномочия, Меренков вернулся в науку. Ему 77 лет, и он продолжает работу в университете, руководит кафедрой прикладной социологии (которую основал в конце 1980-х) и диссертационным советом. «Плохого сказать не могу. Она подкованный теоретик, в то же время при ней департамент стал больше ориентироваться на практику — появились курсы по лоббизму, избирательным кампаниям», — поделился собеседник. Известно также, что при Гурарий полностью обновились магистерские программы политологии и социологии, увеличилось количество дисциплин, связанных с аналитикой и цифровыми методами обработки больших данных. Другая новинка — внедрение проектного обучения, когда организация приходит в вуз с конкретным заказом, студенты, выполняя его, получают возможность применить знания, показать себя. В числе заказчиков — курируемое уральским представительством президента РФ (там работает супруг Анны) уральское представительство АНО «Диалог». В 2023-м департамент стал площадкой для уральской презентации нового курса «Основы российской государственности», инициированного администрацией президента для идеологической прокачки студентов. Гурарий солировала на этом мероприятии. По одной из версий, к ее продвижению причастен муж Евгений — помощник полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В его команде Гурарий отвечает за цифровизацию, развитие высшего образования, фундаментальной науки (к ней, кстати, относятся любимые Анной политология и социология), научно-образовательных центров (НОЦ). Журналисты Евгения Гурария не любят за снобизм. Его друзья советуют видеть в этом поведении не силу, а слабость. «У них сын и дочь, в семье в любом случае главное — поддержка, так что по умолчанию можно предположить, что Евгений свою жену постоянно поддерживает», — намекнул корреспонденту знакомый с Гурарием госслужащий. Услышав версию о влиянии супруга на ее карьеру, Анна Гурарий рассмеялась: «Мы очень осознанно, четко разделяем личное и рабочее». Отрицательный ответ по теме дал и Евгений. Муж работал на Паслера, Тунгусова и Орлова Евгению Гурарию 38 лет. В кабинетах его называют «карьерным бюрократом», он не религиозен — не посещает синагогу и не соблюдает шаббат. Гурарий из семьи уральских ученых, в 22 года с отличием окончил филиал РАНХиГС, еще студентом пришел на работу в «Ростелеком» (работал в разных блоках — проектном, организационного развития, пиар), а в 2011-м оказался в свердловском правительстве — сначала был замначальника экспертного управления, потом начальником. Его карьерный путь ассоциируют в основном с тремя политиками. В 2013—2016 годах Гурарий был советником у премьера Дениса Паслера (сейчас — губернатор Оренбургской области), затем два года трудился замом у тогдашнего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, курировал департамент управления проектами. Когда Тунгусова уволили (он оказался в опале), а администрацию ликвидировали, стало понятно, что долго Гурарий не продержится. От поста замминистра экономики он отказался и перешел в полпредство к предыдущему полпреду Николаю Цуканову. Хотя сам Гурарий отрицает, решающую роль в этом переходе, по данным URA.RU, мог сыграть Алексей Орлов — тогдашний замгубернатора, а сейчас мэр Екатеринбурга. «Он некоторое время курировал возглавляемый Гурарием проектный департамент, они часто общались. И когда Евгению надо было помочь, Орлов похлопотал», — поделился источник в региональном кабмине. Другой собеседник — близкий к полпредству — сказал корреспонденту, что положительно отрекомендовал Гурария и Паслер. Согласно другой версии, Гурарий на одном из совещаний впечатлил тогдашнего полпреда Николая Цуканова — рассказом про переход на цифровое телевещание в УрФО. И тот пригласил молодого управленца к себе. В 2012-м Гурарий окончил программу MBA в Московской международной школе бизнеса, в 2016-м — программу федерального правительства «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ», в 2018-м прошел международную сертификацию по управлению проектами, а в 2020-м стал одним из победителей суперфинала «Лидеров России», главного кремлевского кадрового конкурса. Сертификат вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Однако, в отличие от многих других финалистов за три года он не получил экстраординарных предложений о развитии карьерного трека. Ходили слухи, что Гурарий закончил «школу губернаторов», но подтверждения этому в виде развития карьеры, как обычно бывает у выпускников, тоже нет. «Она уже была на карандаше у АП» В 2022-м губернатор Евгений Куйвашев провозгласил одной из целей своего следующего пятилетнего срока превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Его команда разработала проект «Кампус», предполагающий строительство новых учебных корпусов УрФУ и Горного университета, поддержку молодых ученых. Глава попечительского совета УрФУ Дмитрий Пумпянский, чьим проектам благоволит Куйвашев, добился, чтобы базой программы выбрали крупнейший университет. К осени 2022-го Пумпянский решил, что УрФУ должен иметь своего представителя в городской власти, который помогал бы продвигать различные инициативы. Один из источников URA.RU предположил, что к этой мысли он пришел вместе с Куйвашевым, другой источник — что в консультациях на эту тему участвовал и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. С этого момента начался кастинг потенциального представителя университета. Исполнители получили задачу подобрать человека, который мог бы достойно представить УрФУ на выборах в думу — молодого, но с вменяемым управленческим опытом. В лонг-листе оказались 14 фамилий, руководители институтов и департаментов, фронтмены союза студентов и волонтерского движения. Всех внимательно изучили — не только официальный бэкграунд (личные дела), но и упоминаемость в СМИ, мнения экспертов (проводились фокус-группы). И список сократился до трех-четырех фамилий. Это были Гурарий и ее коллеги, их имена не раскрываются. Менеджеров уровня проректоров не рассматривали намеренно: во-первых, они возрастные, во-вторых, не мотивированы на общественную работу, в-третьих, руководство их знает и так. Окончательное решение принимали, вероятно, Пумпянский, президент «Синары» Михаил Ходоровский (он впоследствии и будет курировать кампанию) и Кокшаров. Источник, знакомый с процедурой, утверждает, что полпредство и, в частности, Евгений Гурарий не влияли: «Евгений узнал, что кандидатом [на выборах от УрФУ] будет его жена, уже после того, как все решилось. Это было в октябре—ноябре [2022-го]». По информации URA.RU, среди положительных качеств в резюме Гурарий были выделены «порядочность» и «проактивность». «Ей реально было интересно попробовать», — поделился источник. Также в ее пользу могло сыграть то, что «она уже была на карандаше у АП». «В прошлом году в „Рамаде“ проходила закрытая встреча в рамках, если не ошибаюсь, кремлевского проекта „ДНК России“. Туда приглашали местных ЛОМов (лидеров общественного мнения — прим. ред.). И Анна присутствовала», — вспомнил источник. Интрига Хазеева и разгром Киселева В начале 2023 года Гурарий познакомилась с Орловым, а 27 марта ее выдвинул на выборы ученый совет УрФУ. Уже в апреле все едва не закончилось. Доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, пытавшийся оспорить предвыборную концепцию Орлова, убедил шефа, что Гурарий выдвигают в интересах Тунгусова — ведь ее муж Евгений работал на него. Ходоровский (или Пумпянский) снимать Гурарий отказались. Аналогично поступили и другие промышленники, отправившие своих людей на майские праймериз «Единой России». Гурарий победила в электронном голосовании и выдвинулась от ЕР в округе №9 (Кировский район). Этот округ был одним из самых конкурентных — начинающему политику противостоял дважды избиравшийся депутатом скандалист Константин Киселев («Яблоко»), поддержанный враждебным администрации миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Гурарий выиграла уверенно — 41,02% (3945 голосов) против 18,56% (1785 голосов). Знакомый с ходом кампании собеседник настаивает, что это действительно ее заслуга. «Она была хорошим кандидатом, очень вовлеченным. „Коснулась“ около десяти тысяч избирателей, постоянно проводила встречи», — оценил он. Такую же оценку дал собеседник, близкий к городскому штабу. По его данным, муж кандидатки и в целом полпредство следили за обстановкой в «девятом» округе по-особенному. Одного конкурента подвели талыши, другого — «пощадил» губернатор До выборов Гурарий претендентом на спикерство не была. Максимальным для нее постом называли председательство в комиссии по образованию. Говорят, главой новой думы Орлов еще весной-в начале лета видел, скорее, Сергея Павленко, бывшего спецслужбиста. Павленко участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома» и состоит в областной Общественной палате. Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019—2022 гг. и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко рассказывал, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. Также известно, что у Павленко хорошие взаимоотношения с УГМК и особенно РМК: холдинг поддерживает его общественные проекты. А губернатор, по последним слухам, еще в начале августа — до международного скандала — был готов оставить спикером депутата Игоря Володина, протеже Кочеткова. Поход Володина на праздник талышей все испортил. Выбрав в итоге Гурарий, Куйвашев (это, говорят, было, скорее, его решение) и Орлов шокировали весь истеблишмент. Обсуждается несколько неофициальных версий. По одной — это игра губернатора: он решил не отдавать думу УГМК и РМК, которые продавили своего претендента через Орлова и могли взять думу под контроль, не учитывая мнение главы региона. По другой версии, фамилию Гурарий назвала пиарщица губернатора Аксана Панова — чтобы помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры неординарного депутата Алексея Вихарева (затянувшееся избрание Гурарий связывают с желанием Чемезова все же провести Вихарева в спикеры, но и Чемезов, и представители Вихарева это опровергают). А согласно третьей — Павленко сам не желал этой должности. И губернатор это знал. Бенефициаром назначения Гурарий называют «Синару». Хотя источник в холдинге уверяет, что напрасно: «Ходоровский не знает, чего от Анны ожидать. Она для него такая же загадка». Статусный городской чиновник соглашается: «Сейчас ведь в случае чего ему будут звонить — либо с просьбами как-то повлиять на представительницу, либо поучаствовать в каких-то проектах: „Мы ведь вашего спикера назначили“. Это не нужно совершенно». Что дальше Гурарий — шестой спикер думы в новейшей истории Екатеринбурга. Заступая в эту должность, ее предшественники были опытнее: Аркадий Чернецкий в 1994-м возглавил первый созыв уже в статусе мэра, Яков Силин (1996—2005 гг.) успел дослужиться до подполковника и поруководить в администрации Железнодорожного района, Евгений Порунов (2005—2013 гг.) побыл сенатором, депутатом городской и областной дум, иноагент Евгений Ройзман (2013—2018 гг.) работал в Госдуме IV созыва, а Игорь Володин (2018—2023 гг.) служил в МВД, избирался в гордуму и заксобрание. У каждого из них своя история — в том числе отношений с администрацией. Статус председателя думы, хоть и считается и представительским, широк и позволяет быть как тенью городской администрации (как Порунов и Силин своего первого созыва), так и эффективным антагонистом (Володин и ранний Ройзман). Выберет Гурарий чей-то путь или предложит свой, сработается ли она со статусными и «хищными» коллегами, желающими ей быстрого провала и последующей ротации спикера — одна из главных политических интриг. Знакомые Гурарий уверены, что она преподнесет сюрпризы. «Анна себя еще покажет. У нее очень непростой, жесткий характер», — анонсировал один из них. Им оппонируют: «Пройти медные трубы публичной должности человеку, который никогда ничем не выделялся, — сложно, а в 33 года — особо непростая задача».