Спикером думы Екатеринбурга впервые стала женщина. Кто она

Переживают даже топы «Синары»

13 октября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Интрига с назначением Анны Гурарий растянулась на месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Безвластие в новой думе Екатеринбурга, длившееся 24 дня, закончено: депутаты избрали спикером Анну Гурарий, 33-летнего декана политологии УрФУ. Для городской политтусовки она до сих пор загадка: никто не понимает, как девушка оказалась на вершине власти и чего теперь от нее ждать. URA.RU рассказывает: кто родители Анны Гурарий, помогает ли ей муж-чиновник и почему губернатор Евгений Куйвашев предпочел ее статусному чекисту. Секрет от семьи и первые шаги в УрФУ Анна Гураий росла в обычной семье Фото: Илья Московец © URA.RU Гурарий (фамилия до замужества — Синицына) 33 года, она родилась в Свердловске, но детство прошло в городе-спутнике уральской столицы — небольшом Среднеуральске. Когда родилась младшая сестра (Анне было пять лет), родителям потребовалась помощь бабушки с дедушкой, а они жили именно там. Отец Анны работал на местной Среднеуральской ГРЭС (сейчас он работает в Москве в сфере логистики). А мама, по первому образованию учитель начальных классов, живет в Екатеринбурге, работает бухгалтером. Родители разведены (когда, Анна не говорит: «Это частная жизнь моих родителей»). В средине 2000-х, после девяти классов в самой новой школе Среднеуральска — №6 (была хорошисткой), Гурарий поступила гуманитарный колледж «Леонардо» при Уральском государственном университете им. Горького (УрГУ). Это то же самое, что современный Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — для 10-11-классников. На учебу приходилось ездить каждый день. Сначала Анна ее не тянула — получала «тройки», но от родителей это скрывала, постаралась и «вышла к приличному [итоговому] аттестату», а на ЕГЭ (она и сверстники сдавали его в тестовом режиме) набрала по истории 92—94 балла. УрГУ и УПИ объединили, когда Анна была студенткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2007-м Синицына продолжила обучение в УрГУ (зарубежное регионоведение), через четыре года поступила в первую магистратуру (лингвистика), а вторую магистратуру (менеджмент) проходила параллельно с аспирантурой (социологические науки). В 2018-м Гурарий получила ученую степень — кандидата социологических наук. В ее трудовой книжке — только вуз. Репетиторство по иностранным языкам на последних курсах бакалавриата не было официальным местом работы. В 2011-м Гурарий стала ассистентом кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, в 2014-м — специалистом отдела проектирования и развития образовательных программ, в начале 2020-го — доцентом кафедры прикладной социологии. И тогда же возглавила департамент политологии и социологии УрФУ. В 29 лет, так рано руководящих постов в вузе до нее не занимал никто. Говорят, Гурарий подсидела научрука. Да? Анатолий Меренков с конца 1980-х возглавляет созданную им же кафедру прикладной социологии (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В директорском кресле Гурарий сменила своего научного руководителя — легенду УрФУ Анатолия Меренкова, который в университете больше 40 лет, а департамент возглавлял с 2011-го. Среди некоторых сотрудников УрФУ принято думать, что Гурарий наставника подсидела (другие придерживаются мнения, что Гурарий — аватар Меренкова, который ушел с должности, но продолжает руководить факультетом через свою протеже). Сама Гурарий говорит, что в действительности Меренков был как раз среди тех, кто озвучил ей предложение. По словам Гурарий, с созданием УрФУ (через объединение УрГУ и УПИ) «появилось очень много возможностей [проявить себя]»: УрФУ стал участником федеральной программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5—100» (в 2021-м она трансформировалась в «Приоритет-2030»), и Гурарий работала в рамках этих программ. Во-вторых, к моменту кастинга она была в кадровом резерве УрФУ (туда зачисляются магистранты-менеджеры). «Я с 2011 года работала в университете. У руководства моего института, руководства вуза было достаточно времени, чтобы оценить меня и с точки зрения административной работы, и с точки зрения преподавательской деятельности (к ней я приступила в 2013-м). Магистратура кадрового резерва меня направила в дирекцию института. Поступило предложение [возглавить департамент], я согласилась, собрала все характеристики, письма поддержки и дальше уже участвовала в конкурсном отборе», — объяснила Гурарий. Передав ей административные полномочия, Меренков вернулся в науку. Ему 77 лет, и он продолжает работу в университете, руководит кафедрой прикладной социологии (которую основал в конце 1980-х) и диссертационным советом. «К ней относятся как к амбициозной девушке, которая активничает для департамента, что хорошо», — оценил Гурарий один из студентов. Знакомый преподаватель знает Гурарий как «человека очень коммуникабельного». «Плохого сказать не могу. Она подкованный теоретик, в то же время при ней департамент стал больше ориентироваться на практику — появились курсы по лоббизму, избирательным кампаниям», — поделился собеседник. Известно также, что при Гурарий полностью обновились магистерские программы политологии и социологии, увеличилось количество дисциплин, связанных с аналитикой и цифровыми методами обработки больших данных. Анна Гурарий, вероятно, первый спикер с двумя иностранными языками — немецким и английским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другая новинка — внедрение проектного обучения, когда организация приходит в вуз с конкретным заказом, студенты, выполняя его, получают возможность применить знания, показать себя. В числе заказчиков — курируемое уральским представительством президента РФ (там работает супруг Анны) уральское представительство АНО «Диалог». В 2023-м департамент стал площадкой для уральской презентации нового курса «Основы российской государственности», инициированного администрацией президента для идеологической прокачки студентов. Гурарий солировала на этом мероприятии. Евгений Гурарий работает во власти больше 12 лет Фото: Илья Московец © URA.RU По одной из версий, к ее продвижению причастен муж Евгений — помощник полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В его команде Гурарий отвечает за цифровизацию, развитие высшего образования, фундаментальной науки (к ней, кстати, относятся любимые Анной политология и социология), научно-образовательных центров (НОЦ). Журналисты Евгения Гурария не любят за снобизм. Его друзья советуют видеть в этом поведении не силу, а слабость. «У них сын и дочь, в семье в любом случае главное — поддержка, так что по умолчанию можно предположить, что Евгений свою жену постоянно поддерживает», — намекнул корреспонденту знакомый с Гурарием госслужащий. Услышав версию о влиянии супруга на ее карьеру, Анна Гурарий рассмеялась: «Мы очень осознанно, четко разделяем личное и рабочее». Отрицательный ответ по теме дал и Евгений. Муж работал на Паслера, Тунгусова и Орлова У Дениса Паслера Гурарий был советником три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евгению Гурарию 38 лет. В кабинетах его называют «карьерным бюрократом», он не религиозен — не посещает синагогу и не соблюдает шаббат. Гурарий из семьи уральских ученых, в 22 года с отличием окончил филиал РАНХиГС, еще студентом пришел на работу в «Ростелеком» (работал в разных блоках — проектном, организационного развития, пиар), а в 2011-м оказался в свердловском правительстве — сначала был замначальника экспертного управления, потом начальником. Его карьерный путь ассоциируют в основном с тремя политиками. В 2013—2016 годах Гурарий был советником у премьера Дениса Паслера (сейчас — губернатор Оренбургской области), затем два года трудился замом у тогдашнего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, курировал департамент управления проектами. Когда Тунгусова уволили (он оказался в опале), а администрацию ликвидировали, стало понятно, что долго Гурарий не продержится. От поста замминистра экономики он отказался и перешел в полпредство к предыдущему полпреду Николаю Цуканову. Алексей Орлов мог сыграть в карьере молодого чиновника определяющую роль Фото: Илья Московец © URA.RU Хотя сам Гурарий отрицает, решающую роль в этом переходе, по данным URA.RU, мог сыграть Алексей Орлов — тогдашний замгубернатора, а сейчас мэр Екатеринбурга. «Он некоторое время курировал возглавляемый Гурарием проектный департамент, они часто общались. И когда Евгению надо было помочь, Орлов похлопотал», — поделился источник в региональном кабмине. Другой собеседник — близкий к полпредству — сказал корреспонденту, что положительно отрекомендовал Гурария и Паслер. Согласно другой версии, Гурарий на одном из совещаний впечатлил тогдашнего полпреда Николая Цуканова — рассказом про переход на цифровое телевещание в УрФО. И тот пригласил молодого управленца к себе. В 2020-м Гурарий был в суперфинале «Лидеров России», но прорывного предложения не получил Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2012-м Гурарий окончил программу MBA в Московской международной школе бизнеса, в 2016-м — программу федерального правительства «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ», в 2018-м прошел международную сертификацию по управлению проектами, а в 2020-м стал одним из победителей суперфинала «Лидеров России», главного кремлевского кадрового конкурса. Сертификат вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Однако, в отличие от многих других финалистов за три года он не получил экстраординарных предложений о развитии карьерного трека. Ходили слухи, что Гурарий закончил «школу губернаторов», но подтверждения этому в виде развития карьеры, как обычно бывает у выпускников, тоже нет. «Она уже была на карандаше у АП» Вокруг «Кампуса» строилась избирательная кампания Евгения Куйвашева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2022-м губернатор Евгений Куйвашев провозгласил одной из целей своего следующего пятилетнего срока превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Его команда разработала проект «Кампус», предполагающий строительство новых учебных корпусов УрФУ и Горного университета, поддержку молодых ученых. Глава попечительского совета УрФУ Дмитрий Пумпянский, чьим проектам благоволит Куйвашев, добился, чтобы базой программы выбрали крупнейший университет. К осени 2022-го Пумпянский решил, что УрФУ должен иметь своего представителя в городской власти, который помогал бы продвигать различные инициативы. Один из источников URA.RU предположил, что к этой мысли он пришел вместе с Куйвашевым, другой источник — что в консультациях на эту тему участвовал и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В кастинге, запущенном Дмитрием Пумпянским, участвовали до 14 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С этого момента начался кастинг потенциального представителя университета. Исполнители получили задачу подобрать человека, который мог бы достойно представить УрФУ на выборах в думу — молодого, но с вменяемым управленческим опытом. В лонг-листе оказались 14 фамилий, руководители институтов и департаментов, фронтмены союза студентов и волонтерского движения. Всех внимательно изучили — не только официальный бэкграунд (личные дела), но и упоминаемость в СМИ, мнения экспертов (проводились фокус-группы). И список сократился до трех-четырех фамилий. Это были Гурарий и ее коллеги, их имена не раскрываются. Менеджеров уровня Алексея Фаюстова не рассматривали намеренно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Менеджеров уровня проректоров не рассматривали намеренно: во-первых, они возрастные, во-вторых, не мотивированы на общественную работу, в-третьих, руководство их знает и так. Окончательное решение принимали, вероятно, Пумпянский, президент «Синары» Михаил Ходоровский (он впоследствии и будет курировать кампанию) и Кокшаров. Источник, знакомый с процедурой, утверждает, что полпредство и, в частности, Евгений Гурарий не влияли: «Евгений узнал, что кандидатом [на выборах от УрФУ] будет его жена, уже после того, как все решилось. Это было в октябре—ноябре [2022-го]». В 2022-м Анна Гурарий приглашалась на закрытое мероприятия от АП Фото: Илья Московец © URA.RU По информации URA.RU, среди положительных качеств в резюме Гурарий были выделены «порядочность» и «проактивность». «Ей реально было интересно попробовать», — поделился источник. Также в ее пользу могло сыграть то, что «она уже была на карандаше у АП». «В прошлом году в „Рамаде“ проходила закрытая встреча в рамках, если не ошибаюсь, кремлевского проекта „ДНК России“. Туда приглашали местных ЛОМов (лидеров общественного мнения — прим. ред.). И Анна присутствовала», — вспомнил источник. Интрига Хазеева и разгром Киселева Ринат Хазеев убедил шефа, что Гурарий — «тунгусовец» Фото: Илья Московец © URA.RU В начале 2023 года Гурарий познакомилась с Орловым, а 27 марта ее выдвинул на выборы ученый совет УрФУ. Уже в апреле все едва не закончилось. Доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, пытавшийся оспорить предвыборную концепцию Орлова, убедил шефа, что Гурарий выдвигают в интересах Тунгусова — ведь ее муж Евгений работал на него. Ходоровский (или Пумпянский) снимать Гурарий отказались. Аналогично поступили и другие промышленники, отправившие своих людей на майские праймериз «Единой России». Гурарий победила в электронном голосовании и выдвинулась от ЕР в округе №9 (Кировский район). Этот округ был одним из самых конкурентных — начинающему политику противостоял дважды избиравшийся депутатом скандалист Константин Киселев («Яблоко»), поддержанный враждебным администрации миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Гурарий выиграла уверенно — 41,02% (3945 голосов) против 18,56% (1785 голосов). Константин Киселев без шансов проиграл начинающему политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Знакомый с ходом кампании собеседник настаивает, что это действительно ее заслуга. «Она была хорошим кандидатом, очень вовлеченным. „Коснулась“ около десяти тысяч избирателей, постоянно проводила встречи», — оценил он. Такую же оценку дал собеседник, близкий к городскому штабу. По его данным, муж кандидатки и в целом полпредство следили за обстановкой в «девятом» округе по-особенному. Одного конкурента подвели талыши, другого — «пощадил» губернатор До выборов Гурарий претендентом на спикерство не была. Максимальным для нее постом называли председательство в комиссии по образованию. Говорят, главой новой думы Орлов еще весной-в начале лета видел, скорее, Сергея Павленко, бывшего спецслужбиста. Павленко участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома» и состоит в областной Общественной палате. Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019—2022 гг. и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко рассказывал, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. Также известно, что у Павленко хорошие взаимоотношения с УГМК и особенно РМК: холдинг поддерживает его общественные проекты. Игоря Володина подвела одна встреча Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А губернатор, по последним слухам, еще в начале августа — до международного скандала — был готов оставить спикером депутата Игоря Володина, протеже Кочеткова. Поход Володина на праздник талышей все испортил. Выбрав в итоге Гурарий, Куйвашев (это, говорят, было, скорее, его решение) и Орлов шокировали весь истеблишмент. Обсуждается несколько неофициальных версий. По одной — это игра губернатора: он решил не отдавать думу УГМК и РМК, которые продавили своего претендента через Орлова и могли взять думу под контроль, не учитывая мнение главы региона. По другой версии, фамилию Гурарий назвала пиарщица губернатора Аксана Панова — чтобы помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры неординарного депутата Алексея Вихарева (затянувшееся избрание Гурарий связывают с желанием Чемезова все же провести Вихарева в спикеры, но и Чемезов, и представители Вихарева это опровергают). А согласно третьей — Павленко сам не желал этой должности. И губернатор это знал. Сам Сергей Павленко говорит, что и не планировал был спикером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бенефициаром назначения Гурарий называют «Синару». Хотя источник в холдинге уверяет, что напрасно: «Ходоровский не знает, чего от Анны ожидать. Она для него такая же загадка». Статусный городской чиновник соглашается: «Сейчас ведь в случае чего ему будут звонить — либо с просьбами как-то повлиять на представительницу, либо поучаствовать в каких-то проектах: „Мы ведь вашего спикера назначили“. Это не нужно совершенно». Что дальше Гурарий — шестой спикер думы в новейшей истории Екатеринбурга. Заступая в эту должность, ее предшественники были опытнее: Аркадий Чернецкий в 1994-м возглавил первый созыв уже в статусе мэра, Яков Силин (1996—2005 гг.) успел дослужиться до подполковника и поруководить в администрации Железнодорожного района, Евгений Порунов (2005—2013 гг.) побыл сенатором, депутатом городской и областной дум, иноагент Евгений Ройзман (2013—2018 гг.) работал в Госдуме IV созыва, а Игорь Володин (2018—2023 гг.) служил в МВД, избирался в гордуму и заксобрание. У каждого из них своя история — в том числе отношений с администрацией. Статус председателя думы, хоть и считается и представительским, широк и позволяет быть как тенью городской администрации (как Порунов и Силин своего первого созыва), так и эффективным антагонистом (Володин и ранний Ройзман). Как Анна Гурарий справится со звездной болезнью — отдельная интрига Фото: Илья Московец © URA.RU Выберет Гурарий чей-то путь или предложит свой, сработается ли она со статусными и «хищными» коллегами, желающими ей быстрого провала и последующей ротации спикера — одна из главных политических интриг. Знакомые Гурарий уверены, что она преподнесет сюрпризы. «Анна себя еще покажет. У нее очень непростой, жесткий характер», — анонсировал один из них. Им оппонируют: «Пройти медные трубы публичной должности человеку, который никогда ничем не выделялся, — сложно, а в 33 года — особо непростая задача». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Безвластие в новой думе Екатеринбурга, длившееся 24 дня, закончено: депутаты избрали спикером Анну Гурарий, 33-летнего декана политологии УрФУ. Для городской политтусовки она до сих пор загадка: никто не понимает, как девушка оказалась на вершине власти и чего теперь от нее ждать. URA.RU рассказывает: кто родители Анны Гурарий, помогает ли ей муж-чиновник и почему губернатор Евгений Куйвашев предпочел ее статусному чекисту. Секрет от семьи и первые шаги в УрФУ Гурарий (фамилия до замужества — Синицына) 33 года, она родилась в Свердловске, но детство прошло в городе-спутнике уральской столицы — небольшом Среднеуральске. Когда родилась младшая сестра (Анне было пять лет), родителям потребовалась помощь бабушки с дедушкой, а они жили именно там. Отец Анны работал на местной Среднеуральской ГРЭС (сейчас он работает в Москве в сфере логистики). А мама, по первому образованию учитель начальных классов, живет в Екатеринбурге, работает бухгалтером. Родители разведены (когда, Анна не говорит: «Это частная жизнь моих родителей»). В средине 2000-х, после девяти классов в самой новой школе Среднеуральска — №6 (была хорошисткой), Гурарий поступила гуманитарный колледж «Леонардо» при Уральском государственном университете им. Горького (УрГУ). Это то же самое, что современный Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — для 10-11-классников. На учебу приходилось ездить каждый день. Сначала Анна ее не тянула — получала «тройки», но от родителей это скрывала, постаралась и «вышла к приличному [итоговому] аттестату», а на ЕГЭ (она и сверстники сдавали его в тестовом режиме) набрала по истории 92—94 балла. В 2007-м Синицына продолжила обучение в УрГУ (зарубежное регионоведение), через четыре года поступила в первую магистратуру (лингвистика), а вторую магистратуру (менеджмент) проходила параллельно с аспирантурой (социологические науки). В 2018-м Гурарий получила ученую степень — кандидата социологических наук. В ее трудовой книжке — только вуз. Репетиторство по иностранным языкам на последних курсах бакалавриата не было официальным местом работы. В 2011-м Гурарий стала ассистентом кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, в 2014-м — специалистом отдела проектирования и развития образовательных программ, в начале 2020-го — доцентом кафедры прикладной социологии. И тогда же возглавила департамент политологии и социологии УрФУ. В 29 лет, так рано руководящих постов в вузе до нее не занимал никто. Говорят, Гурарий подсидела научрука. Да? В директорском кресле Гурарий сменила своего научного руководителя — легенду УрФУ Анатолия Меренкова, который в университете больше 40 лет, а департамент возглавлял с 2011-го. Среди некоторых сотрудников УрФУ принято думать, что Гурарий наставника подсидела (другие придерживаются мнения, что Гурарий — аватар Меренкова, который ушел с должности, но продолжает руководить факультетом через свою протеже). Сама Гурарий говорит, что в действительности Меренков был как раз среди тех, кто озвучил ей предложение. По словам Гурарий, с созданием УрФУ (через объединение УрГУ и УПИ) «появилось очень много возможностей [проявить себя]»: УрФУ стал участником федеральной программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5—100» (в 2021-м она трансформировалась в «Приоритет-2030»), и Гурарий работала в рамках этих программ. Во-вторых, к моменту кастинга она была в кадровом резерве УрФУ (туда зачисляются магистранты-менеджеры). «Я с 2011 года работала в университете. У руководства моего института, руководства вуза было достаточно времени, чтобы оценить меня и с точки зрения административной работы, и с точки зрения преподавательской деятельности (к ней я приступила в 2013-м). Магистратура кадрового резерва меня направила в дирекцию института. Поступило предложение [возглавить департамент], я согласилась, собрала все характеристики, письма поддержки и дальше уже участвовала в конкурсном отборе», — объяснила Гурарий. Передав ей административные полномочия, Меренков вернулся в науку. Ему 77 лет, и он продолжает работу в университете, руководит кафедрой прикладной социологии (которую основал в конце 1980-х) и диссертационным советом. «Плохого сказать не могу. Она подкованный теоретик, в то же время при ней департамент стал больше ориентироваться на практику — появились курсы по лоббизму, избирательным кампаниям», — поделился собеседник. Известно также, что при Гурарий полностью обновились магистерские программы политологии и социологии, увеличилось количество дисциплин, связанных с аналитикой и цифровыми методами обработки больших данных. Другая новинка — внедрение проектного обучения, когда организация приходит в вуз с конкретным заказом, студенты, выполняя его, получают возможность применить знания, показать себя. В числе заказчиков — курируемое уральским представительством президента РФ (там работает супруг Анны) уральское представительство АНО «Диалог». В 2023-м департамент стал площадкой для уральской презентации нового курса «Основы российской государственности», инициированного администрацией президента для идеологической прокачки студентов. Гурарий солировала на этом мероприятии. По одной из версий, к ее продвижению причастен муж Евгений — помощник полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В его команде Гурарий отвечает за цифровизацию, развитие высшего образования, фундаментальной науки (к ней, кстати, относятся любимые Анной политология и социология), научно-образовательных центров (НОЦ). Журналисты Евгения Гурария не любят за снобизм. Его друзья советуют видеть в этом поведении не силу, а слабость. «У них сын и дочь, в семье в любом случае главное — поддержка, так что по умолчанию можно предположить, что Евгений свою жену постоянно поддерживает», — намекнул корреспонденту знакомый с Гурарием госслужащий. Услышав версию о влиянии супруга на ее карьеру, Анна Гурарий рассмеялась: «Мы очень осознанно, четко разделяем личное и рабочее». Отрицательный ответ по теме дал и Евгений. Муж работал на Паслера, Тунгусова и Орлова Евгению Гурарию 38 лет. В кабинетах его называют «карьерным бюрократом», он не религиозен — не посещает синагогу и не соблюдает шаббат. Гурарий из семьи уральских ученых, в 22 года с отличием окончил филиал РАНХиГС, еще студентом пришел на работу в «Ростелеком» (работал в разных блоках — проектном, организационного развития, пиар), а в 2011-м оказался в свердловском правительстве — сначала был замначальника экспертного управления, потом начальником. Его карьерный путь ассоциируют в основном с тремя политиками. В 2013—2016 годах Гурарий был советником у премьера Дениса Паслера (сейчас — губернатор Оренбургской области), затем два года трудился замом у тогдашнего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, курировал департамент управления проектами. Когда Тунгусова уволили (он оказался в опале), а администрацию ликвидировали, стало понятно, что долго Гурарий не продержится. От поста замминистра экономики он отказался и перешел в полпредство к предыдущему полпреду Николаю Цуканову. Хотя сам Гурарий отрицает, решающую роль в этом переходе, по данным URA.RU, мог сыграть Алексей Орлов — тогдашний замгубернатора, а сейчас мэр Екатеринбурга. «Он некоторое время курировал возглавляемый Гурарием проектный департамент, они часто общались. И когда Евгению надо было помочь, Орлов похлопотал», — поделился источник в региональном кабмине. Другой собеседник — близкий к полпредству — сказал корреспонденту, что положительно отрекомендовал Гурария и Паслер. Согласно другой версии, Гурарий на одном из совещаний впечатлил тогдашнего полпреда Николая Цуканова — рассказом про переход на цифровое телевещание в УрФО. И тот пригласил молодого управленца к себе. В 2012-м Гурарий окончил программу MBA в Московской международной школе бизнеса, в 2016-м — программу федерального правительства «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ», в 2018-м прошел международную сертификацию по управлению проектами, а в 2020-м стал одним из победителей суперфинала «Лидеров России», главного кремлевского кадрового конкурса. Сертификат вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Однако, в отличие от многих других финалистов за три года он не получил экстраординарных предложений о развитии карьерного трека. Ходили слухи, что Гурарий закончил «школу губернаторов», но подтверждения этому в виде развития карьеры, как обычно бывает у выпускников, тоже нет. «Она уже была на карандаше у АП» В 2022-м губернатор Евгений Куйвашев провозгласил одной из целей своего следующего пятилетнего срока превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Его команда разработала проект «Кампус», предполагающий строительство новых учебных корпусов УрФУ и Горного университета, поддержку молодых ученых. Глава попечительского совета УрФУ Дмитрий Пумпянский, чьим проектам благоволит Куйвашев, добился, чтобы базой программы выбрали крупнейший университет. К осени 2022-го Пумпянский решил, что УрФУ должен иметь своего представителя в городской власти, который помогал бы продвигать различные инициативы. Один из источников URA.RU предположил, что к этой мысли он пришел вместе с Куйвашевым, другой источник — что в консультациях на эту тему участвовал и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. С этого момента начался кастинг потенциального представителя университета. Исполнители получили задачу подобрать человека, который мог бы достойно представить УрФУ на выборах в думу — молодого, но с вменяемым управленческим опытом. В лонг-листе оказались 14 фамилий, руководители институтов и департаментов, фронтмены союза студентов и волонтерского движения. Всех внимательно изучили — не только официальный бэкграунд (личные дела), но и упоминаемость в СМИ, мнения экспертов (проводились фокус-группы). И список сократился до трех-четырех фамилий. Это были Гурарий и ее коллеги, их имена не раскрываются. Менеджеров уровня проректоров не рассматривали намеренно: во-первых, они возрастные, во-вторых, не мотивированы на общественную работу, в-третьих, руководство их знает и так. Окончательное решение принимали, вероятно, Пумпянский, президент «Синары» Михаил Ходоровский (он впоследствии и будет курировать кампанию) и Кокшаров. Источник, знакомый с процедурой, утверждает, что полпредство и, в частности, Евгений Гурарий не влияли: «Евгений узнал, что кандидатом [на выборах от УрФУ] будет его жена, уже после того, как все решилось. Это было в октябре—ноябре [2022-го]». По информации URA.RU, среди положительных качеств в резюме Гурарий были выделены «порядочность» и «проактивность». «Ей реально было интересно попробовать», — поделился источник. Также в ее пользу могло сыграть то, что «она уже была на карандаше у АП». «В прошлом году в „Рамаде“ проходила закрытая встреча в рамках, если не ошибаюсь, кремлевского проекта „ДНК России“. Туда приглашали местных ЛОМов (лидеров общественного мнения — прим. ред.). И Анна присутствовала», — вспомнил источник. Интрига Хазеева и разгром Киселева В начале 2023 года Гурарий познакомилась с Орловым, а 27 марта ее выдвинул на выборы ученый совет УрФУ. Уже в апреле все едва не закончилось. Доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, пытавшийся оспорить предвыборную концепцию Орлова, убедил шефа, что Гурарий выдвигают в интересах Тунгусова — ведь ее муж Евгений работал на него. Ходоровский (или Пумпянский) снимать Гурарий отказались. Аналогично поступили и другие промышленники, отправившие своих людей на майские праймериз «Единой России». Гурарий победила в электронном голосовании и выдвинулась от ЕР в округе №9 (Кировский район). Этот округ был одним из самых конкурентных — начинающему политику противостоял дважды избиравшийся депутатом скандалист Константин Киселев («Яблоко»), поддержанный враждебным администрации миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Гурарий выиграла уверенно — 41,02% (3945 голосов) против 18,56% (1785 голосов). Знакомый с ходом кампании собеседник настаивает, что это действительно ее заслуга. «Она была хорошим кандидатом, очень вовлеченным. „Коснулась“ около десяти тысяч избирателей, постоянно проводила встречи», — оценил он. Такую же оценку дал собеседник, близкий к городскому штабу. По его данным, муж кандидатки и в целом полпредство следили за обстановкой в «девятом» округе по-особенному. Одного конкурента подвели талыши, другого — «пощадил» губернатор До выборов Гурарий претендентом на спикерство не была. Максимальным для нее постом называли председательство в комиссии по образованию. Говорят, главой новой думы Орлов еще весной-в начале лета видел, скорее, Сергея Павленко, бывшего спецслужбиста. Павленко участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома» и состоит в областной Общественной палате. Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019—2022 гг. и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко рассказывал, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. Также известно, что у Павленко хорошие взаимоотношения с УГМК и особенно РМК: холдинг поддерживает его общественные проекты. А губернатор, по последним слухам, еще в начале августа — до международного скандала — был готов оставить спикером депутата Игоря Володина, протеже Кочеткова. Поход Володина на праздник талышей все испортил. Выбрав в итоге Гурарий, Куйвашев (это, говорят, было, скорее, его решение) и Орлов шокировали весь истеблишмент. Обсуждается несколько неофициальных версий. По одной — это игра губернатора: он решил не отдавать думу УГМК и РМК, которые продавили своего претендента через Орлова и могли взять думу под контроль, не учитывая мнение главы региона. По другой версии, фамилию Гурарий назвала пиарщица губернатора Аксана Панова — чтобы помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры неординарного депутата Алексея Вихарева (затянувшееся избрание Гурарий связывают с желанием Чемезова все же провести Вихарева в спикеры, но и Чемезов, и представители Вихарева это опровергают). А согласно третьей — Павленко сам не желал этой должности. И губернатор это знал. Бенефициаром назначения Гурарий называют «Синару». Хотя источник в холдинге уверяет, что напрасно: «Ходоровский не знает, чего от Анны ожидать. Она для него такая же загадка». Статусный городской чиновник соглашается: «Сейчас ведь в случае чего ему будут звонить — либо с просьбами как-то повлиять на представительницу, либо поучаствовать в каких-то проектах: „Мы ведь вашего спикера назначили“. Это не нужно совершенно». Что дальше Гурарий — шестой спикер думы в новейшей истории Екатеринбурга. Заступая в эту должность, ее предшественники были опытнее: Аркадий Чернецкий в 1994-м возглавил первый созыв уже в статусе мэра, Яков Силин (1996—2005 гг.) успел дослужиться до подполковника и поруководить в администрации Железнодорожного района, Евгений Порунов (2005—2013 гг.) побыл сенатором, депутатом городской и областной дум, иноагент Евгений Ройзман (2013—2018 гг.) работал в Госдуме IV созыва, а Игорь Володин (2018—2023 гг.) служил в МВД, избирался в гордуму и заксобрание. У каждого из них своя история — в том числе отношений с администрацией. Статус председателя думы, хоть и считается и представительским, широк и позволяет быть как тенью городской администрации (как Порунов и Силин своего первого созыва), так и эффективным антагонистом (Володин и ранний Ройзман). Выберет Гурарий чей-то путь или предложит свой, сработается ли она со статусными и «хищными» коллегами, желающими ей быстрого провала и последующей ротации спикера — одна из главных политических интриг. Знакомые Гурарий уверены, что она преподнесет сюрпризы. «Анна себя еще покажет. У нее очень непростой, жесткий характер», — анонсировал один из них. Им оппонируют: «Пройти медные трубы публичной должности человеку, который никогда ничем не выделялся, — сложно, а в 33 года — особо непростая задача».