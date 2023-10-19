На нового спикера думы Екатеринбурга собирают компромат у силовиков

19 октября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Перед назначением Анну Гурарий проверяло УФСБ (это стандартная процедура) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На нового спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий, избранную 13 октября, собирают компромат, рассказал URA.RU источник в силовой среде. По его словам, на сотрудника ГУ МВД по Свердловской области вышли с предложением за вознаграждение собрать сведения, которые можно было бы использовать против Гурарий, или предоставить уже имеющуюся информацию. «Предложение прозвучало от одной из групп депутатов», — поделился источник. Фамилии силовика и тех, кто к нему обратился, собеседник не раскрыл. Сама Анна Гурарий от комментариев воздержалась. Статья по теме Спикером думы Екатеринбурга впервые стала женщина. Кто она Ее назначения никто не ожидал. По информации агентства, решение губернатор Евгений Куйвашев озвучил на встрече с мэром Алексеем Орловым и вице-губернатором Олегом Чемезовым 11 сентября. Согласно последним данным, фамилию Гурарий — 33-летнего директора департамента политологии и социологии УрФУ, поддержанной на выборах «Синарой», — Куйвашеву могла предложить его неформальная пиарщица Аксана Панова. Хотя Орлов настаивал, что предложение исходило от него. Известно, что, узнав, кто будет спикером, расстроены были не только в команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив», пять голосов в новом созыве), чей депутат — Игорь Володин — возглавлял предыдущий созыв и до последнего рассчитывал сохраниться, но и союзники Орлова, внесшие значительно больший вклад в его победу над Кочетковым, чем «Синара». Каких-либо (даже косвенных) доказательств участия в интриге того или иного клана пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На нового спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий, избранную 13 октября, собирают компромат, рассказал URA.RU источник в силовой среде. По его словам, на сотрудника ГУ МВД по Свердловской области вышли с предложением за вознаграждение собрать сведения, которые можно было бы использовать против Гурарий, или предоставить уже имеющуюся информацию. «Предложение прозвучало от одной из групп депутатов», — поделился источник. Фамилии силовика и тех, кто к нему обратился, собеседник не раскрыл. Сама Анна Гурарий от комментариев воздержалась. Ее назначения никто не ожидал. По информации агентства, решение губернатор Евгений Куйвашев озвучил на встрече с мэром Алексеем Орловым и вице-губернатором Олегом Чемезовым 11 сентября. Согласно последним данным, фамилию Гурарий — 33-летнего директора департамента политологии и социологии УрФУ, поддержанной на выборах «Синарой», — Куйвашеву могла предложить его неформальная пиарщица Аксана Панова. Хотя Орлов настаивал, что предложение исходило от него. Известно, что, узнав, кто будет спикером, расстроены были не только в команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив», пять голосов в новом созыве), чей депутат — Игорь Володин — возглавлял предыдущий созыв и до последнего рассчитывал сохраниться, но и союзники Орлова, внесшие значительно больший вклад в его победу над Кочетковым, чем «Синара». Каких-либо (даже косвенных) доказательств участия в интриге того или иного клана пока нет.