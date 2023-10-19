На нового спикера думы Екатеринбурга собирают компромат у силовиков

На нового спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий, избранную 13 октября, собирают компромат, рассказал URA.RU источник в силовой среде. По его словам, на сотрудника ГУ МВД по Свердловской области вышли с предложением за вознаграждение собрать сведения, которые можно было бы использовать против Гурарий, или предоставить уже имеющуюся информацию.
«Предложение прозвучало от одной из групп депутатов», — поделился источник. Фамилии силовика и тех, кто к нему обратился, собеседник не раскрыл. Сама Анна Гурарий от комментариев воздержалась.
Ее назначения никто не ожидал. По информации агентства, решение губернатор Евгений Куйвашев озвучил на встрече с мэром Алексеем Орловым и вице-губернатором Олегом Чемезовым 11 сентября. Согласно последним данным, фамилию Гурарий — 33-летнего директора департамента политологии и социологии УрФУ, поддержанной на выборах «Синарой», — Куйвашеву могла предложить его неформальная пиарщица Аксана Панова. Хотя Орлов настаивал, что предложение исходило от него.
Известно, что, узнав, кто будет спикером, расстроены были не только в команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив», пять голосов в новом созыве), чей депутат — Игорь Володин — возглавлял предыдущий созыв и до последнего рассчитывал сохраниться, но и союзники Орлова, внесшие значительно больший вклад в его победу над Кочетковым, чем «Синара». Каких-либо (даже косвенных) доказательств участия в интриге того или иного клана пока нет.
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