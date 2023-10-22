22 октября 2023

Умер историк, прославивший Тюмень на федеральном уровне

Умер историк Виктор Южаков, помогший Тюмени стать «Городом трудовой доблести»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соболезнования родным Виктора Южакова высказал мэр Тюмени Руслан кухарук Фото:

Ушел из жизни историк Виктор Южаков, при непосредственном участии которого Тюмень смогла получить почетное звание РФ «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

«Глава и коллектив администрации Тюмени выражают искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной кандидата исторических наук Виктора Петровича Южакова. При его непосредственном участии была проведена масштабная работа по поиску архивных документов и публикаций военного времени, подтверждающих трудовой героизм и доблесть тюменцев в тылу, что способствовало присвоению почетного звания РФ „Город трудовой доблести“», — сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Южаков скончался в 66 лет. При жизни он внес значительный вклад в признание фактов массового трудового героизма и самоотверженности тюменцев для достижения победы в годы Великой Отечественной войны. Историк был председателем первичной ветеранской организации «Диалог» Калининской окружной организации ветеранов, просвещал школьников, вел работу по их патриотическому воспитанию.

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Ушел из жизни историк Виктор Южаков, при непосредственном участии которого Тюмень смогла получить почетное звание РФ «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы. «Глава и коллектив администрации Тюмени выражают искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной кандидата исторических наук Виктора Петровича Южакова. При его непосредственном участии была проведена масштабная работа по поиску архивных документов и публикаций военного времени, подтверждающих трудовой героизм и доблесть тюменцев в тылу, что способствовало присвоению почетного звания РФ „Город трудовой доблести“», — сообщает пресс-служба мэрии. Виктор Южаков скончался в 66 лет. При жизни он внес значительный вклад в признание фактов массового трудового героизма и самоотверженности тюменцев для достижения победы в годы Великой Отечественной войны. Историк был председателем первичной ветеранской организации «Диалог» Калининской окружной организации ветеранов, просвещал школьников, вел работу по их патриотическому воспитанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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