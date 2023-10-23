Следователь из Екатеринбурга погиб на Украине

Ему было 32 года
Следователь Алибек Шуткараев погиб в ходе боевых действий на Украине. Ему было 32 года.
«Алибеку Шуткараеву на момент гибели было 32 году. С августа 2022 года он работал на должности старшего следователя в Екатеринбурге. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях», — сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР.
В июле 2023 года Шуткараев заключил контракт и направился воевать на Украину в качестве десантника. После гибели его посмертно наградили орденом Мужества.
Алибек Шуткараев
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