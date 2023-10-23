Следователь из Екатеринбурга погиб на Украине

23 октября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Ему было 32 года Фото: Илья Московец © URA.RU Следователь Алибек Шуткараев погиб в ходе боевых действий на Украине. Ему было 32 года. «Алибеку Шуткараеву на момент гибели было 32 году. С августа 2022 года он работал на должности старшего следователя в Екатеринбурге. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях», — сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР. В июле 2023 года Шуткараев заключил контракт и направился воевать на Украину в качестве десантника. После гибели его посмертно наградили орденом Мужества. Алибек Шуткараев Фото: пресс-служба свердловского управления СКР

Следователь Алибек Шуткараев погиб в ходе боевых действий на Украине. Ему было 32 года. «Алибеку Шуткараеву на момент гибели было 32 году. С августа 2022 года он работал на должности старшего следователя в Екатеринбурге. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях», — сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР. В июле 2023 года Шуткараев заключил контракт и направился воевать на Украину в качестве десантника. После гибели его посмертно наградили орденом Мужества.