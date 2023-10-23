Следователь из Екатеринбурга погиб на Украине

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Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, похоронные венки, северное кладбище, чвк вагнер
Ему было 32 года Фото:

Следователь Алибек Шуткараев погиб в ходе боевых действий на Украине. Ему было 32 года.

«Алибеку Шуткараеву на момент гибели было 32 году. С августа 2022 года он работал на должности старшего следователя в Екатеринбурге. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях», — сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР.

В июле 2023 года Шуткараев заключил контракт и направился воевать на Украину в качестве десантника. После гибели его посмертно наградили орденом Мужества.

Алибек Шуткараев
Алибек Шуткараев
Фото:

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Следователь Алибек Шуткараев погиб в ходе боевых действий на Украине. Ему было 32 года. «Алибеку Шуткараеву на момент гибели было 32 году. С августа 2022 года он работал на должности старшего следователя в Екатеринбурге. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях», — сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР. В июле 2023 года Шуткараев заключил контракт и направился воевать на Украину в качестве десантника. После гибели его посмертно наградили орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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