22 октября 2023

На шиномонтажах ХМАО возникли массовые очереди

© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтажная мастерская. Екатеринбург, шиномонтаж, автомобиль, колеса, шина, смена шин, бортировка, разбортировка, замена резины, автосервис
На шиномонтажах возникли массовые очереди Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе возникли массовые очереди на шиномонтажах. Водителей записывают на замену летней резины на две недели вперед. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы и подтвердили в самих автосервисах.

«Шиномонтажи сейчас забиты, машин полно. Если по записи, в лучшем случае, через неделю предлагают сделать. А так просто, если среди дня срочно надо переобуться, то даже смысла в очереди стоять нет. Парни просто не успевают», — рассказал агентству автовладелец из Нижневартовска.

На СТО подтверждают повышенный спрос у югорчан на замену летней резины. «Ажиотаж есть. Работаем с восьми утра до десяти и до одиннадцати часов ночи. Народу много, за час могут 20-30 человек записаться», — сообщили корреспонденту агентства в нижневартовской мастерской.

В Сургуте при этом на шиномонтажах заметили еще большие очереди. «Запись на две недели вперед», — добавил мастер одного из городских автотехцентров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидается похолодание до -12 градусов. Синоптики прогнозируют дождь и небольшой снег.

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В Ханты-Мансийском автономном округе возникли массовые очереди на шиномонтажах. Водителей записывают на замену летней резины на две недели вперед. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы и подтвердили в самих автосервисах. «Шиномонтажи сейчас забиты, машин полно. Если по записи, в лучшем случае, через неделю предлагают сделать. А так просто, если среди дня срочно надо переобуться, то даже смысла в очереди стоять нет. Парни просто не успевают», — рассказал агентству автовладелец из Нижневартовска. На СТО подтверждают повышенный спрос у югорчан на замену летней резины. «Ажиотаж есть. Работаем с восьми утра до десяти и до одиннадцати часов ночи. Народу много, за час могут 20-30 человек записаться», — сообщили корреспонденту агентства в нижневартовской мастерской. В Сургуте при этом на шиномонтажах заметили еще большие очереди. «Запись на две недели вперед», — добавил мастер одного из городских автотехцентров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидается похолодание до -12 градусов. Синоптики прогнозируют дождь и небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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