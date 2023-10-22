На шиномонтажах ХМАО возникли массовые очереди

На шиномонтажах возникли массовые очереди Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе возникли массовые очереди на шиномонтажах. Водителей записывают на замену летней резины на две недели вперед. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы и подтвердили в самих автосервисах.

«Шиномонтажи сейчас забиты, машин полно. Если по записи, в лучшем случае, через неделю предлагают сделать. А так просто, если среди дня срочно надо переобуться, то даже смысла в очереди стоять нет. Парни просто не успевают», — рассказал агентству автовладелец из Нижневартовска.

На СТО подтверждают повышенный спрос у югорчан на замену летней резины. «Ажиотаж есть. Работаем с восьми утра до десяти и до одиннадцати часов ночи. Народу много, за час могут 20-30 человек записаться», — сообщили корреспонденту агентства в нижневартовской мастерской.

В Сургуте при этом на шиномонтажах заметили еще большие очереди. «Запись на две недели вперед», — добавил мастер одного из городских автотехцентров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидается похолодание до -12 градусов. Синоптики прогнозируют дождь и небольшой снег.