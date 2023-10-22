В последние сутки Пермской галереи в здании храма она будет открыта до трех ночи

23 октября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Ночь с 4 на 5 ноября будет последним шансом попасть в Пермскую галерею Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермская художественная галерея объявила программу акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября. Это будут последние сутки работы музея в здании Спасо-Преображенского собора. Галерея будет проводить экскурсии до половины четвертого ночи. «Это последняя „Ночь искусств“, которую Пермская галерея проводит в здании Спасо-Преображенского собора, и последний день работы для зрителей. Программа акции делится на две части: вечернюю (с 18:00 до 23:00) и ночную (с 00:00 до 3:30 часов в ночь с 4 на 5 ноября)», — говорится в соцсетях музея. Вечером зрителям устроят последние экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика», покажут документальный фильм «На пороге нового века» об истории галереи. Также пройдет ряд встреч, посвященных будущей реконструкции собора и перспективам музея после переезда в новое здание. А после полуночи гостей галереи проведут в служебные помещения, запасники и фонды, куда ранее вход для зрителей был закрыт. Пермская художественная галерея с октября закрыла для посещения основные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора. Коллекции переезжают во временное хранилище, а затем будут выставлены в новом здании, которое еще строится.

Пермская художественная галерея объявила программу акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября. Это будут последние сутки работы музея в здании Спасо-Преображенского собора. Галерея будет проводить экскурсии до половины четвертого ночи. «Это последняя „Ночь искусств“, которую Пермская галерея проводит в здании Спасо-Преображенского собора, и последний день работы для зрителей. Программа акции делится на две части: вечернюю (с 18:00 до 23:00) и ночную (с 00:00 до 3:30 часов в ночь с 4 на 5 ноября)», — говорится в соцсетях музея. Вечером зрителям устроят последние экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика», покажут документальный фильм «На пороге нового века» об истории галереи. Также пройдет ряд встреч, посвященных будущей реконструкции собора и перспективам музея после переезда в новое здание. А после полуночи гостей галереи проведут в служебные помещения, запасники и фонды, куда ранее вход для зрителей был закрыт. Пермская художественная галерея с октября закрыла для посещения основные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора. Коллекции переезжают во временное хранилище, а затем будут выставлены в новом здании, которое еще строится.