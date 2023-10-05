Сотрудники Пермской галереи прощаются со зданием фотографиями опустевших залов

До 1 декабря музей покинет здание Спасо-преображенского собора навсегда Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сотрудники Пермской художественной галереи демонтируют постоянные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора для переезда во временное фондохранилище, а затем в новое здание музея. Своими впечатлениями от процесса они делятся в социальных сетях, отмечая, что уходит эпоха.

«В эти дни полностью демонтируем экспозицию пермской деревянной скульптуры, освобождаем зал и переносим экспонаты для последующей упаковки. В минуты передыха чуток накрывает. Все-таки уходит эпоха — экспозиция находилась в здании собора почти 100 лет. И вот они пустые стены», — пишет хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина.

Завотделом новейших течений галереи Владимир Береснев рассказывает, что за последние дни получил много писем с сожалениями о том, что музей «выгоняют из кафедрального собора», что галерея теряет атмосферу «храма искусства». Но он отмечает, что никто никого не выгонял, а новый дом для галереи искали десятки лет: «Возможно, нынешний вариант и не мечта, но определенно шанс начать новую жизнь крупнейшего на Урале художественного музея».

Президент галереи Надежда Беляева говорит, что собор действительно стал домом для музея. Но здание должно «исполнить свое изначальное предназначение: снова стать главным, кафедральным собором», что правильно. Помещения Спасо-Преображенского собора галерея должна освободить до 1 декабря. После этого начнутся проектно-изыскательские работы по реконструкции здания. Сейчас часть коллекции музея можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве, где работают выставки «От иконы к авангарду» и «Николай Рерих».

Владимир Береснев во время демонтажа выставки Владимир Береснев в ВК https://vk.com/vensereb

Взгляд на пермских богов через новую призму Владимир Береснев в ВК https://vk.com/vensereb

Скульптуры последний раз видят солнце из окон собора Ксения Зубакина в ВК https://vk.com/id3649964

Сотрудники выносят святых Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum

Зал опустел Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum