05 октября 2023

Сотрудники Пермской галереи прощаются со зданием фотографиями опустевших залов

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Виды Перми. г. Пермь, пермь, художественная галерея
До 1 декабря музей покинет здание Спасо-преображенского собора навсегда Фото:

Сотрудники Пермской художественной галереи демонтируют постоянные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора для переезда во временное фондохранилище, а затем в новое здание музея. Своими впечатлениями от процесса они делятся в социальных сетях, отмечая, что уходит эпоха.

«В эти дни полностью демонтируем экспозицию пермской деревянной скульптуры, освобождаем зал и переносим экспонаты для последующей упаковки. В минуты передыха чуток накрывает. Все-таки уходит эпоха — экспозиция находилась в здании собора почти 100 лет. И вот они пустые стены», — пишет хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина.

Завотделом новейших течений галереи Владимир Береснев рассказывает, что за последние дни получил много писем с сожалениями о том, что музей «выгоняют из кафедрального собора», что галерея теряет атмосферу «храма искусства». Но он отмечает, что никто никого не выгонял, а новый дом для галереи искали десятки лет: «Возможно, нынешний вариант и не мечта, но определенно шанс начать новую жизнь крупнейшего на Урале художественного музея».

Президент галереи Надежда Беляева говорит, что собор действительно стал домом для музея. Но здание должно «исполнить свое изначальное предназначение: снова стать главным, кафедральным собором», что правильно. Помещения Спасо-Преображенского собора галерея должна освободить до 1 декабря. После этого начнутся проектно-изыскательские работы по реконструкции здания. Сейчас часть коллекции музея можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве, где работают выставки «От иконы к авангарду» и «Николай Рерих».

Владимир Береснев во время демонтажа выставки
Владимир Береснев во время демонтажа выставки
Взгляд на пермских богов через новую призму
Взгляд на пермских богов через новую призму
Скульптуры последний раз видят солнце из окон собора
Скульптуры последний раз видят солнце из окон собора
Сотрудники выносят святых
Сотрудники выносят святых
Зал опустел
Зал опустел
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Сотрудники Пермской художественной галереи демонтируют постоянные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора для переезда во временное фондохранилище, а затем в новое здание музея. Своими впечатлениями от процесса они делятся в социальных сетях, отмечая, что уходит эпоха. «В эти дни полностью демонтируем экспозицию пермской деревянной скульптуры, освобождаем зал и переносим экспонаты для последующей упаковки. В минуты передыха чуток накрывает. Все-таки уходит эпоха — экспозиция находилась в здании собора почти 100 лет. И вот они пустые стены», — пишет хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина. Завотделом новейших течений галереи Владимир Береснев рассказывает, что за последние дни получил много писем с сожалениями о том, что музей «выгоняют из кафедрального собора», что галерея теряет атмосферу «храма искусства». Но он отмечает, что никто никого не выгонял, а новый дом для галереи искали десятки лет: «Возможно, нынешний вариант и не мечта, но определенно шанс начать новую жизнь крупнейшего на Урале художественного музея». Президент галереи Надежда Беляева говорит, что собор действительно стал домом для музея. Но здание должно «исполнить свое изначальное предназначение: снова стать главным, кафедральным собором», что правильно. Помещения Спасо-Преображенского собора галерея должна освободить до 1 декабря. После этого начнутся проектно-изыскательские работы по реконструкции здания. Сейчас часть коллекции музея можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве, где работают выставки «От иконы к авангарду» и «Николай Рерих».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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