Жители Усть-Катава собрали более полумиллиона рублей на квадрокоптеры для СВО

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
На собранные средства были приобретены три квадрокоптера Фото:
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В Усть-Катаве (Челябинская область) в ходе акции «Квадрокоптер для Победы» удалось собрать более полумиллиона рублей. Об этом 23 октября сообщили в редакции газеты «Усть-Катавская неделя», ставшей инициатором акции.

«В ходе акции „Квадрокоптер для Победы!“ собран 589221 рубль. На них приобретено три квадрокоптера разной модификации. Один обошелся в 275 тысяч рублей, второй — в 210 тысяч и третий — в 70 тысяч рублей. На приобретение трех квадрокоптеров потрачено 555 тысяч рублей», — сообщили в редакции.

Два квадрокоптера доставлены в зону СВО волонтерами. Третий передан находящемуся в Усть-Катаве на лечении после ранения бойцу с позывным «Чебурашка». Также бойцу передали муфту дроновода, дождевик и костюм Лешего.

В редакции газеты сообщили, что продолжат помогать нашим военнослужащим. Редакция газеты запустит новую акцию «Свои помогаем».

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В Усть-Катаве (Челябинская область) в ходе акции «Квадрокоптер для Победы» удалось собрать более полумиллиона рублей. Об этом 23 октября сообщили в редакции газеты «Усть-Катавская неделя», ставшей инициатором акции. «В ходе акции „Квадрокоптер для Победы!“ собран 589221 рубль. На них приобретено три квадрокоптера разной модификации. Один обошелся в 275 тысяч рублей, второй — в 210 тысяч и третий — в 70 тысяч рублей. На приобретение трех квадрокоптеров потрачено 555 тысяч рублей», — сообщили в редакции. Два квадрокоптера доставлены в зону СВО волонтерами. Третий передан находящемуся в Усть-Катаве на лечении после ранения бойцу с позывным «Чебурашка». Также бойцу передали муфту дроновода, дождевик и костюм Лешего. В редакции газеты сообщили, что продолжат помогать нашим военнослужащим. Редакция газеты запустит новую акцию «Свои помогаем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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