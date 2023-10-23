Жители Усть-Катава собрали более полумиллиона рублей на квадрокоптеры для СВО

На собранные средства были приобретены три квадрокоптера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Усть-Катаве (Челябинская область) в ходе акции «Квадрокоптер для Победы» удалось собрать более полумиллиона рублей. Об этом 23 октября сообщили в редакции газеты «Усть-Катавская неделя», ставшей инициатором акции.

«В ходе акции „Квадрокоптер для Победы!“ собран 589221 рубль. На них приобретено три квадрокоптера разной модификации. Один обошелся в 275 тысяч рублей, второй — в 210 тысяч и третий — в 70 тысяч рублей. На приобретение трех квадрокоптеров потрачено 555 тысяч рублей», — сообщили в редакции.

Два квадрокоптера доставлены в зону СВО волонтерами. Третий передан находящемуся в Усть-Катаве на лечении после ранения бойцу с позывным «Чебурашка». Также бойцу передали муфту дроновода, дождевик и костюм Лешего.

В редакции газеты сообщили, что продолжат помогать нашим военнослужащим. Редакция газеты запустит новую акцию «Свои помогаем».