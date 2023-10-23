Свердловские почтовики захотели парковаться в запрещенных местах

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, авто почта россии, уаз почта россии
Почтовые автомобили претендуют на автобусные полосы Фото:

«Почта России» хочет, чтобы ее автомобили могли свободно ездить по Екатеринбургу по полосам общественного транспорта и парковаться под запрещающими знаками. В компании считают, что такие привилегии помогут сделать работу лучше и эффективнее.

Директор уральского филиала «Почты России» Дмитрий Киселев написал записку в кабмин, в которой перечислил меры поддержки компании. В частности, он предлагает обеспечить «свободное движение» почтовых машин по полосам для общественного транспорта и «возможности парковки в зоне действия запрещающих знаков».

Также Киселев просит компенсировать расходы на доставку сотрудников в села. Предложения рассмотрит группа свердловских чиновников: министр цифровизации Михаил Пономарьков, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, замминистра транспорта Василий Горшков и другие.

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«Почта России» хочет, чтобы ее автомобили могли свободно ездить по Екатеринбургу по полосам общественного транспорта и парковаться под запрещающими знаками. В компании считают, что такие привилегии помогут сделать работу лучше и эффективнее. Директор уральского филиала «Почты России» Дмитрий Киселев написал записку в кабмин, в которой перечислил меры поддержки компании. В частности, он предлагает обеспечить «свободное движение» почтовых машин по полосам для общественного транспорта и «возможности парковки в зоне действия запрещающих знаков». Также Киселев просит компенсировать расходы на доставку сотрудников в села. Предложения рассмотрит группа свердловских чиновников: министр цифровизации Михаил Пономарьков, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, замминистра транспорта Василий Горшков и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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