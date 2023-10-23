Свердловские почтовики захотели парковаться в запрещенных местах

23 октября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Почтовые автомобили претендуют на автобусные полосы Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Почта России» хочет, чтобы ее автомобили могли свободно ездить по Екатеринбургу по полосам общественного транспорта и парковаться под запрещающими знаками. В компании считают, что такие привилегии помогут сделать работу лучше и эффективнее. Директор уральского филиала «Почты России» Дмитрий Киселев написал записку в кабмин, в которой перечислил меры поддержки компании. В частности, он предлагает обеспечить «свободное движение» почтовых машин по полосам для общественного транспорта и «возможности парковки в зоне действия запрещающих знаков». Также Киселев просит компенсировать расходы на доставку сотрудников в села. Предложения рассмотрит группа свердловских чиновников: министр цифровизации Михаил Пономарьков, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, замминистра транспорта Василий Горшков и другие.

«Почта России» хочет, чтобы ее автомобили могли свободно ездить по Екатеринбургу по полосам общественного транспорта и парковаться под запрещающими знаками. В компании считают, что такие привилегии помогут сделать работу лучше и эффективнее. Директор уральского филиала «Почты России» Дмитрий Киселев написал записку в кабмин, в которой перечислил меры поддержки компании. В частности, он предлагает обеспечить «свободное движение» почтовых машин по полосам для общественного транспорта и «возможности парковки в зоне действия запрещающих знаков». Также Киселев просит компенсировать расходы на доставку сотрудников в села. Предложения рассмотрит группа свердловских чиновников: министр цифровизации Михаил Пономарьков, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, замминистра транспорта Василий Горшков и другие.