В Перми взлетел спрос на малогабаритные квартиры

Пермяки чаще стали обращать внимание на количество «квадратов», а не комнат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки стали чаще выбирать жилье с небольшой площадью. Спрос вырос не только на студии и «однушки», но и на малогабаритные двух и трехкомнатные квартиры, рассказал URA.RU руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.

«Чем меньше площадь квартиры, тем больше на нее спрос. Сейчас люди реже принимают решение о покупке недвижимости исходя из количества комнат. Чаще всего смотрят на количество квадратных метров. На выбор также влияют такие параметры как отдаленность от центра города, возраст и класс дома, наличие ремонта», — отметил Леонов.

Агент по недвижимости добавил, если смотреть по количеству комнат, у пермяков больше пользуются спросом студии и однокомнатные квартиры. На втором месте — «двушки». Трех и более комнатные квартиры выбирают реже. Также он уточнил, что в 2022 и 2023 году в Перми стали модными европланировки. Горожане стали чаще обращать внимание на квартиры с просторной кухней-гостиной и одной, двумя и более отдельными спальнями. «На мой взгляд, у трех и четырехкомнатных квартир в евроформате сейчас самые удобные планировки. Отдельная кухня съедает много пространства и менее функциональна в отличии от кухни-гостиной», — отметил Леонов.

Ранее URA.RU рассказало, что стоимость квартир на вторичном рынке Перми выросла с августа 2023 года. Прирост составил больше, чем в других городах России.