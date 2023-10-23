На Украине испугались смертоносных дронов с двигателями с AliExpress

Спикер ВВС Украины Игнат: РФ использует беспилотники с двигателями с AliExpress
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Несмотря на запчасти с AliExpress, российские дроны остаются смертоносными, сказал Юрий Игнат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия использует в зоне спецоперации дроны, двигатели которых были куплены на AliExpress. Однако несмотря на это, беспилотники, применяемые ВС РФ, остаются опасными для украинских сил. Об этом заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Двигатели [для беспилотников] на самом деле были куплены на AliExpress, и именно так враг собирается их использовать <…> Этот БПЛА относится к ударному типу. Он несет несколько килограммов взрывчатки, поэтому представляет опасность», — сказал Юрий Игнат в интервью Business Insider.

Ранее в СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что российская армия начала использовать новые недорогие беспилотники, издающие «звук газонокосилки». Тем не менее, несмотря на дешевые компоненты, войска РФ не перестают эффективно выполнять свои задачи на поле боя.

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Российская армия использует в зоне спецоперации дроны, двигатели которых были куплены на AliExpress. Однако несмотря на это, беспилотники, применяемые ВС РФ, остаются опасными для украинских сил. Об этом заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Двигатели [для беспилотников] на самом деле были куплены на AliExpress, и именно так враг собирается их использовать <…> Этот БПЛА относится к ударному типу. Он несет несколько килограммов взрывчатки, поэтому представляет опасность», — сказал Юрий Игнат в интервью Business Insider. Ранее в СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что российская армия начала использовать новые недорогие беспилотники, издающие «звук газонокосилки». Тем не менее, несмотря на дешевые компоненты, войска РФ не перестают эффективно выполнять свои задачи на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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