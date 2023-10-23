В Совете по развитию такси объяснили нехватку бензина на Свердловских заправках

Общественник: бензин в Свердловской области пропал из-за проблем с логистикой

23 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Также нехватку бензина можно связать с поставками топлива на рынок «ЕвроЗЭС» Фото: Илья Московец © URA.RU Дефицит бензина марок А92,А95,А100 и дизельного топлива в Свердловской области вероятнее всего появился из-за логистических проблем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко. «Может это связано с логистическими проблемами доставки топлива на заправочные станции, которые носят временный характер. Тем более профилактические ремонты НПЗ закончены и дефицита топлива быть не должно», — рассказал Герасименко. Также возможной причиной нехватки топлива он называет беспошлинные поставки топлива на рынок «ЕвроЗЭС» которые могли привести к дефициту топлива на АЗС. Ранее сообщалось, что в В Свердловской области на заправках федеральной сети пропал бензин. Представители компании «Лукойл» отказались комментировать ситуацию. От УФАС по Свердловской области также ответа на запрос не поступало.

Дефицит бензина марок А92,А95,А100 и дизельного топлива в Свердловской области вероятнее всего появился из-за логистических проблем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко. «Может это связано с логистическими проблемами доставки топлива на заправочные станции, которые носят временный характер. Тем более профилактические ремонты НПЗ закончены и дефицита топлива быть не должно», — рассказал Герасименко. Также возможной причиной нехватки топлива он называет беспошлинные поставки топлива на рынок «ЕвроЗЭС» которые могли привести к дефициту топлива на АЗС. Ранее сообщалось, что в В Свердловской области на заправках федеральной сети пропал бензин. Представители компании «Лукойл» отказались комментировать ситуацию. От УФАС по Свердловской области также ответа на запрос не поступало.