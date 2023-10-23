Полицейские обнаружили новую схему курганских браконьеров. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Курганские браконьеры придумали схему, чтобы уходить от ответственности Фото:

Курганские браконьеры стали применять новую схему для незаконной охоты. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Браконьеры стали делиться на группы. Одна группа отстреливает добычу и оставляет координаты. Другие участники приезжают, чтобы разделать и вывезти туши», — рассказали источники. Охотники надеются, что так им удастся избежать ответственности. Однако полицейским удалось раскрыть хитрость и выслеживать нарушителей.

Силовики для проведения операции по захвату браконьеров выжидают нарушителей в засаде. Также якобы они используют беспилотные летательные аппараты, чтобы искать иных участников охоты.

Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В полиции сообщили, что во время и после задержания подозреваемых сотрудники проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на расследование случаев незаконной охоты. Остальная информация является служебной.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Екатеринбург полицейские и росгвардейцы задержали трех браконьеров. У мужчин в багажнике обнаружили мясо трех косуль и оружие.

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Курганские браконьеры стали применять новую схему для незаконной охоты. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Браконьеры стали делиться на группы. Одна группа отстреливает добычу и оставляет координаты. Другие участники приезжают, чтобы разделать и вывезти туши», — рассказали источники. Охотники надеются, что так им удастся избежать ответственности. Однако полицейским удалось раскрыть хитрость и выслеживать нарушителей. Силовики для проведения операции по захвату браконьеров выжидают нарушителей в засаде. Также якобы они используют беспилотные летательные аппараты, чтобы искать иных участников охоты. Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В полиции сообщили, что во время и после задержания подозреваемых сотрудники проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на расследование случаев незаконной охоты. Остальная информация является служебной. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Екатеринбург полицейские и росгвардейцы задержали трех браконьеров. У мужчин в багажнике обнаружили мясо трех косуль и оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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