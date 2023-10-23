Курганские браконьеры придумали схему, чтобы уходить от ответственности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Курганские браконьеры стали применять новую схему для незаконной охоты. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Браконьеры стали делиться на группы. Одна группа отстреливает добычу и оставляет координаты. Другие участники приезжают, чтобы разделать и вывезти туши», — рассказали источники. Охотники надеются, что так им удастся избежать ответственности. Однако полицейским удалось раскрыть хитрость и выслеживать нарушителей.

Силовики для проведения операции по захвату браконьеров выжидают нарушителей в засаде. Также якобы они используют беспилотные летательные аппараты, чтобы искать иных участников охоты.

Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В полиции сообщили, что во время и после задержания подозреваемых сотрудники проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на расследование случаев незаконной охоты. Остальная информация является служебной.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Екатеринбург полицейские и росгвардейцы задержали трех браконьеров. У мужчин в багажнике обнаружили мясо трех косуль и оружие.