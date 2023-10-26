Департамент здравоохранения ЯНАО планирует провести реформу участковых больниц в селах и поселках четырех районов. Участковые больницы сменят статус на врачебные амбулатории, в которых будет работать дневной стационар, а при необходимости — дежурные круглосуточные койки.
«В маленьких поселках на госпитализацию реально попадают два-три человека в месяц, а то и меньше, койки простаивают, врачи теряют квалификацию. Для кочевых тундровиков и для экстренных больных до прилета санавиации будут дежурные койки, на которых можно будет заночевать под присмотром медиков. На практике — это единичные случаи, но такую возможность все равно решили оставить», — рассказывают инсайдеры.
По их словам, перепрофилирование затронет медучреждения в небольших поселках Шурышкарского, Красноселькупского, Приуральского и Ямальского районов. Реформу проведут, в частности, в Горках, Тольке, Белоярске и Сеяхе.
Ранее в Сеяхе местных жителей обеспокоили слухи о якобы грядущем закрытии местной больницы, которые, однако официально опровергались. Тем не менее источники сообщают о давно назревшем, но тщательно продуманном решении: ориентировать сельскую медицину на диагностику, а сложное лечение отдать в руки опытных врачей. Для этого за последние несколько лет в селах была создана хорошая диагностическая база, а лечебные мощности усилили в райцентрах и городах.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в окружной департамент здравоохранения. Там обещали подготовить ответ.
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