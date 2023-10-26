26 октября 2023

Тюменские власти раскрыли, как решается вопрос с нехваткой воспитателей

В Тюмени решили вопрос с нехваткой воспитателей с помощью целевого обучения
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
В Тюменской области не хватает 93 воспитателей Фото:

В Тюменской области проблему нехватки воспитателей в детских садах решают с помощью целевого обучения и взаимодействия с вузами и колледжами. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«С целью решения кадрового вопроса руководство детских садов взаимодействует с учреждениями высшего и среднего профессионального образования по привлечению на работу выпускников, а также студентов <…>. Для решения вопросов кадрового обеспечения системы образования региона на среднесрочную и долгосрочную перспективы используется ресурс целевого обучения в непосредственной связке с активизацией работы общеобразовательных организаций по открытию психолого-педагогических классов», — рассказали в департаменте.

Там же добавили, что в регионе не хватает 93 воспитателей. По данным департамента, основными причинами появления вакансий о поиске работников в детские сады являются уход сотрудников в декрет или на пенсию и увеличение штата в связи с открытием дополнительных групп.

Ранее URA.RU писало о нехватке воспитателей в региональные детские сады. По данным портала «Работа России», сотрудникам учреждений готовы платить в среднем от 30 тысяч рублей.

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В Тюменской области проблему нехватки воспитателей в детских садах решают с помощью целевого обучения и взаимодействия с вузами и колледжами. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. «С целью решения кадрового вопроса руководство детских садов взаимодействует с учреждениями высшего и среднего профессионального образования по привлечению на работу выпускников, а также студентов <…>. Для решения вопросов кадрового обеспечения системы образования региона на среднесрочную и долгосрочную перспективы используется ресурс целевого обучения в непосредственной связке с активизацией работы общеобразовательных организаций по открытию психолого-педагогических классов», — рассказали в департаменте. Там же добавили, что в регионе не хватает 93 воспитателей. По данным департамента, основными причинами появления вакансий о поиске работников в детские сады являются уход сотрудников в декрет или на пенсию и увеличение штата в связи с открытием дополнительных групп. Ранее URA.RU писало о нехватке воспитателей в региональные детские сады. По данным портала «Работа России», сотрудникам учреждений готовы платить в среднем от 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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