Тюменские власти раскрыли, как решается вопрос с нехваткой воспитателей

В Тюменской области проблему нехватки воспитателей в детских садах решают с помощью целевого обучения и взаимодействия с вузами и колледжами. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.
«С целью решения кадрового вопроса руководство детских садов взаимодействует с учреждениями высшего и среднего профессионального образования по привлечению на работу выпускников, а также студентов <…>. Для решения вопросов кадрового обеспечения системы образования региона на среднесрочную и долгосрочную перспективы используется ресурс целевого обучения в непосредственной связке с активизацией работы общеобразовательных организаций по открытию психолого-педагогических классов», — рассказали в департаменте.
Там же добавили, что в регионе не хватает 93 воспитателей. По данным департамента, основными причинами появления вакансий о поиске работников в детские сады являются уход сотрудников в декрет или на пенсию и увеличение штата в связи с открытием дополнительных групп.
Ранее URA.RU писало о нехватке воспитателей в региональные детские сады. По данным портала «Работа России», сотрудникам учреждений готовы платить в среднем от 30 тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.