В Тюменской области образовалась острая нехватка воспитателей

В Тюменской области за месяц открыли более 100 вакансий на должность воспитателя в детских садах. Такие данные представлены на портале «Работа России».
«Младший воспитатель в МАДОУ Д/С №79 города Тюмени. Зарплата: 25-27 тысяч рублей. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости, медицинская книжка. Образование: среднее профессиональное», — указано в опубликованной вакансии. В этот детский сад также ищут помощника воспитателя на зарплату в 23-25 тысяч и кухонного рабочего на зарплату в 19 тысяч.
Воспитатели требуются не только в городские учреждения. Также работников детских садов ищут и в других региональных поселениях. «Воспитатель в МАДОУ детский сад №7 г. Тобольска. Зарплата: 32-34 тысяч рублей. Требования: наличие справки об отсутствии судимости, опыт работы от года», — сообщается на сайте. По данным портала «Работа России», всего в детсадах Тюменской области открыто более 130 вакансий.
Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ ожидается.
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