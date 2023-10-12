12 октября 2023

В Тюменской области образовалась острая нехватка воспитателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
Воспитатели требуются не только в городские учреждения Фото:

В Тюменской области за месяц открыли более 100 вакансий на должность воспитателя в детских садах. Такие данные представлены на портале «Работа России».

«Младший воспитатель в МАДОУ Д/С №79 города Тюмени. Зарплата: 25-27 тысяч рублей. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости, медицинская книжка. Образование: среднее профессиональное», — указано в опубликованной вакансии. В этот детский сад также ищут помощника воспитателя на зарплату в 23-25 тысяч и кухонного рабочего на зарплату в 19 тысяч.

Воспитатели требуются не только в городские учреждения. Также работников детских садов ищут и в других региональных поселениях. «Воспитатель в МАДОУ детский сад №7 г. Тобольска. Зарплата: 32-34 тысяч рублей. Требования: наличие справки об отсутствии судимости, опыт работы от года», — сообщается на сайте. По данным портала «Работа России», всего в детсадах Тюменской области открыто более 130 вакансий.

Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ ожидается.

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В Тюменской области за месяц открыли более 100 вакансий на должность воспитателя в детских садах. Такие данные представлены на портале «Работа России». «Младший воспитатель в МАДОУ Д/С №79 города Тюмени. Зарплата: 25-27 тысяч рублей. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости, медицинская книжка. Образование: среднее профессиональное», — указано в опубликованной вакансии. В этот детский сад также ищут помощника воспитателя на зарплату в 23-25 тысяч и кухонного рабочего на зарплату в 19 тысяч. Воспитатели требуются не только в городские учреждения. Также работников детских садов ищут и в других региональных поселениях. «Воспитатель в МАДОУ детский сад №7 г. Тобольска. Зарплата: 32-34 тысяч рублей. Требования: наличие справки об отсутствии судимости, опыт работы от года», — сообщается на сайте. По данным портала «Работа России», всего в детсадах Тюменской области открыто более 130 вакансий. Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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