В Тюменской области образовалась острая нехватка воспитателей

13 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Воспитатели требуются не только в городские учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области за месяц открыли более 100 вакансий на должность воспитателя в детских садах. Такие данные представлены на портале «Работа России». «Младший воспитатель в МАДОУ Д/С №79 города Тюмени. Зарплата: 25-27 тысяч рублей. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости, медицинская книжка. Образование: среднее профессиональное», — указано в опубликованной вакансии. В этот детский сад также ищут помощника воспитателя на зарплату в 23-25 тысяч и кухонного рабочего на зарплату в 19 тысяч. Воспитатели требуются не только в городские учреждения. Также работников детских садов ищут и в других региональных поселениях. «Воспитатель в МАДОУ детский сад №7 г. Тобольска. Зарплата: 32-34 тысяч рублей. Требования: наличие справки об отсутствии судимости, опыт работы от года», — сообщается на сайте. По данным портала «Работа России», всего в детсадах Тюменской области открыто более 130 вакансий. Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ ожидается.

В Тюменской области за месяц открыли более 100 вакансий на должность воспитателя в детских садах. Такие данные представлены на портале «Работа России». «Младший воспитатель в МАДОУ Д/С №79 города Тюмени. Зарплата: 25-27 тысяч рублей. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости, медицинская книжка. Образование: среднее профессиональное», — указано в опубликованной вакансии. В этот детский сад также ищут помощника воспитателя на зарплату в 23-25 тысяч и кухонного рабочего на зарплату в 19 тысяч. Воспитатели требуются не только в городские учреждения. Также работников детских садов ищут и в других региональных поселениях. «Воспитатель в МАДОУ детский сад №7 г. Тобольска. Зарплата: 32-34 тысяч рублей. Требования: наличие справки об отсутствии судимости, опыт работы от года», — сообщается на сайте. По данным портала «Работа России», всего в детсадах Тюменской области открыто более 130 вакансий. Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ ожидается.