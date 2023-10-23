Основателю Grouр-IB вынесли окончательный приговор

Суд признал законным приговорить Сачкова к 14 годам колонии
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Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии Фото:

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю корпорации Grouр-IB Илье Сачкову, подразумевающий 14 лет колонии. Он обвиняется в государственной измене.

«Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить к 14 годам колонии основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова по обвинению в государственной измене», — сообщили в пресс-службе суда. Заявление передает РИА Новости.

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю корпорации Grouр-IB Илье Сачкову, подразумевающий 14 лет колонии. Он обвиняется в государственной измене. «Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить к 14 годам колонии основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова по обвинению в государственной измене», — сообщили в пресс-службе суда. Заявление передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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