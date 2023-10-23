Основателю Grouр-IB вынесли окончательный приговор

Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю корпорации Grouр-IB Илье Сачкову, подразумевающий 14 лет колонии. Он обвиняется в государственной измене.
«Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить к 14 годам колонии основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова по обвинению в государственной измене», — сообщили в пресс-службе суда. Заявление передает РИА Новости.
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