Власти свердловского города пошли на ответственный шаг из-за карантина

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Машина скорой помощи. Курган , красная зона, внимание зона карантина, ковид 19
В Нижнем Тагиле введен карантин по ОРВИ и группу Фото:

Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) пришлось остановить занятия в школах, чтобы остановить распространение вирусных заболеваний. Досрочные каникулы начнутся уже 25 октября.

«Руководителям образовательных учреждений Нижнего Тагила положено установить начало осенних каникул с 25 октября с внесением необходимых изменений в календарные учебные планы. Сейчас на карантин закрыты 103 класса в 46 школах города», — сообщили в мэрии.

По замыслу властей, данные меры позволят разобщить ученические коллективы и снизить таким образом уровень сезонных заболеваний. Седьмого ноября школьники вновь выйдут на занятия.

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Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) пришлось остановить занятия в школах, чтобы остановить распространение вирусных заболеваний. Досрочные каникулы начнутся уже 25 октября. «Руководителям образовательных учреждений Нижнего Тагила положено установить начало осенних каникул с 25 октября с внесением необходимых изменений в календарные учебные планы. Сейчас на карантин закрыты 103 класса в 46 школах города», — сообщили в мэрии. По замыслу властей, данные меры позволят разобщить ученические коллективы и снизить таким образом уровень сезонных заболеваний. Седьмого ноября школьники вновь выйдут на занятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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