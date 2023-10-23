Власти свердловского города пошли на ответственный шаг из-за карантина

В Нижнем Тагиле введен карантин по ОРВИ и группу
Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) пришлось остановить занятия в школах, чтобы остановить распространение вирусных заболеваний. Досрочные каникулы начнутся уже 25 октября.
«Руководителям образовательных учреждений Нижнего Тагила положено установить начало осенних каникул с 25 октября с внесением необходимых изменений в календарные учебные планы. Сейчас на карантин закрыты 103 класса в 46 школах города», — сообщили в мэрии.
По замыслу властей, данные меры позволят разобщить ученические коллективы и снизить таким образом уровень сезонных заболеваний. Седьмого ноября школьники вновь выйдут на занятия.
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