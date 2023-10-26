26 октября 2023

Житель ХМАО убил знакомого во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Следователи ХМАО устанавливают обстоятельства убийства в Покачах Фото:

Житель Покачей во время ссоры нанес знакомому смертельные травмы, ударив его несколько раз по голове во время ссоры. Telegram-канал Следственного комитета по ХМАО сообщал, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

«По версии следствия, 39-летний житель Покачей, находясь в квартире по улице Таежной, в ходе ссоры с 35-летним знакомым нанес не менее четырех ударов руками по голове потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время», — указано в публикации.

Следственный отдел по Нижневартовскому району завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчину заключили под стражу.

Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал, ударился головой об асфальт, а на следующий день умер в больнице.

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Житель Покачей во время ссоры нанес знакомому смертельные травмы, ударив его несколько раз по голове во время ссоры. Telegram-канал Следственного комитета по ХМАО сообщал, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия. «По версии следствия, 39-летний житель Покачей, находясь в квартире по улице Таежной, в ходе ссоры с 35-летним знакомым нанес не менее четырех ударов руками по голове потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время», — указано в публикации. Следственный отдел по Нижневартовскому району завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчину заключили под стражу. Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал, ударился головой об асфальт, а на следующий день умер в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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