В ХМАО мужчина случайно убил своего знакомого

Житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. На следующий день он умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«Вечером 13 мая в 6-м микрорайоне Нефтеюганска обвиняемый во время конфликта с ранее знакомым мужчиной нанес по лицу потерпевшего один удар кулаком. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. На следующий день от полученных в результате падения травм потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщение, опубликованном на сайте ведомства.
Уголовное дело передано в суд. Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы.
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