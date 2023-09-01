В ХМАО мужчина случайно убил своего знакомого

02 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мужчина умер в больнице на следующий день после драки Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. На следующий день он умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Вечером 13 мая в 6-м микрорайоне Нефтеюганска обвиняемый во время конфликта с ранее знакомым мужчиной нанес по лицу потерпевшего один удар кулаком. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. На следующий день от полученных в результате падения травм потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщение, опубликованном на сайте ведомства. Уголовное дело передано в суд. Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы.

Житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. На следующий день он умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Вечером 13 мая в 6-м микрорайоне Нефтеюганска обвиняемый во время конфликта с ранее знакомым мужчиной нанес по лицу потерпевшего один удар кулаком. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. На следующий день от полученных в результате падения травм потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщение, опубликованном на сайте ведомства. Уголовное дело передано в суд. Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы.