01 сентября 2023

В ХМАО мужчина случайно убил своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина умер в больнице на следующий день после драки Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. На следующий день он умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«Вечером 13 мая в 6-м микрорайоне Нефтеюганска обвиняемый во время конфликта с ранее знакомым мужчиной нанес по лицу потерпевшего один удар кулаком. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. На следующий день от полученных в результате падения травм потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщение, опубликованном на сайте ведомства.

Уголовное дело передано в суд. Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) во время ссоры ударил кулаком по лицу своего знакомого. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. На следующий день он умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Вечером 13 мая в 6-м микрорайоне Нефтеюганска обвиняемый во время конфликта с ранее знакомым мужчиной нанес по лицу потерпевшего один удар кулаком. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. На следующий день от полученных в результате падения травм потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщение, опубликованном на сайте ведомства. Уголовное дело передано в суд. Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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