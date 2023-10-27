В Екатеринбурге, Перми и Тюмени запустят фестиваль для любителей пельменей

27 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Организаторы будут рассказывать уральцам о пельменной культуре Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге, Перми и Тюмени состоится «самый уральский» гастрономический фестиваль — «Пельменный гид». Он пройдет с 13 ноября по 3 декабря. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. «Это будет проект Аутентичной уральской кухни и Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области, который называется „Пельменный гид“», — пояснила Туканова на пресс-конференции в ТАСС. Также одним из организаторов стало заведение «Два деда». Всего будет 33 участника, среди которых числятся заведения не только из Екатеринбурга, но и из Перми («Белка») и Тюмени («Зарница»). На официальном сайте фестиваля указана, что его главная миссия — просветить людей в пельменной культуре. «Мы хотим рассказать горожанам, что пельмени имеют мультикультурное наследие и почитаемы во всем мире. Их любят в разных уголках планеты, хоть и по-разному называют. И несмотря на древность самой идеи пельменей (начинки в тесте), они до сих пор любимы в современном мире, а особенно актуальны для уральцев, ведь наш край ассоциируется именно с этим блюдом», — говорится в анонсе «Пельменного гида».

В Екатеринбурге, Перми и Тюмени состоится «самый уральский» гастрономический фестиваль — «Пельменный гид». Он пройдет с 13 ноября по 3 декабря. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. «Это будет проект Аутентичной уральской кухни и Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области, который называется „Пельменный гид“», — пояснила Туканова на пресс-конференции в ТАСС. Также одним из организаторов стало заведение «Два деда». Всего будет 33 участника, среди которых числятся заведения не только из Екатеринбурга, но и из Перми («Белка») и Тюмени («Зарница»). На официальном сайте фестиваля указана, что его главная миссия — просветить людей в пельменной культуре. «Мы хотим рассказать горожанам, что пельмени имеют мультикультурное наследие и почитаемы во всем мире. Их любят в разных уголках планеты, хоть и по-разному называют. И несмотря на древность самой идеи пельменей (начинки в тесте), они до сих пор любимы в современном мире, а особенно актуальны для уральцев, ведь наш край ассоциируется именно с этим блюдом», — говорится в анонсе «Пельменного гида».