Вахтовика из ХМАО незаконно уволили за прием корвалола

Суд восстановил вахтовика из ХМАО на работе и потребовал выплатить компенсацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник участка компании «Интегра — Бурение», филиал которой находится в Нягани, лишился работы из-за приема корвалола. В документах Няганского суда, куда обратился сотрудник нефтесервиса, указано, что нефтяника подозревали в пьянстве на рабочем месте.

«Мужчина обратился в Няганский суд с иском к ООО „Интегра — Бурение“ о признании увольнения незаконным. Основанием для увольнения послужил акт о нахождении мужчины на работе в состоянии алкогольного опьянения, но истец объяснил, что алкотестер показал наличие паров алкоголя из-за приема лекарственного препарата „корвалол“», — указано в документах суда.

Нефтяник работал вахтами в «Интегра — Бурение». Из-за развода с супругой в тот период он принимал корвалол. Утром сотрудник участвовал в совещании, где поссорился с одним из коллег, после чего мужчину пригласили пройти освидетельствование из-за запаха алкоголя. Проверку провел сотрудник ЧОПа без медобразования и навыков работы с алкотестером. Охранник не заметил признаков опьянения, но прибор показал 0,27 промилле алкоголя.

Суд признал увольнение незаконным. Он вынес решение восстановить начальника участка в должности, вернуть ему среднюю зарплату в размере порядка 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда — 40 000 рублей.

Агентство направило в компанию «Интегра-Бурение» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд признал незаконным увольнение начальника службы пожарной и промышленной безопасности компании «Газпром трансгаз Сургут». Предприятие восстановило руководителя и выплатило ему компенсацию.