Челябинский депутат Госдумы сообщила о состоянии украинского экс-политика Царева

Депутат Госдумы Лантратова: Царев в реанимации, его оперируют

27 октября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова пожелала Олегу Цареву скорейшего выздоровления Фото: официальный telegram-канал Яны Лантратовой новость из сюжета Покушение на Олега Царева Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, на которого было совершено покушение, сейчас находится в реанимации, ему делают операцию. Об этом 27 октября в социальных сетях сообщила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «На бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму, где он проживает, совершено покушение. В него стреляли, Олег находится в реанимации. По моей информации, операция идет прямо сейчас», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что знает Царева. По ее словам, это сильный духом человек. Она уверена, что ему под силу любые испытания. «Храни Господь и дай ему сил! Скорейшего выздоровления!» — подытожила народная избранница. Неизвестные совершили покушения на Царева на территории санатория им. Кирова в центре Ялты. Вечером 26 октября у дома депутата заметили несколько карет скорой помощи.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, на которого было совершено покушение, сейчас находится в реанимации, ему делают операцию. Об этом 27 октября в социальных сетях сообщила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «На бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму, где он проживает, совершено покушение. В него стреляли, Олег находится в реанимации. По моей информации, операция идет прямо сейчас», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что знает Царева. По ее словам, это сильный духом человек. Она уверена, что ему под силу любые испытания. «Храни Господь и дай ему сил! Скорейшего выздоровления!» — подытожила народная избранница. Неизвестные совершили покушения на Царева на территории санатория им. Кирова в центре Ялты. Вечером 26 октября у дома депутата заметили несколько карет скорой помощи.