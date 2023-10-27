27 октября 2023

Челябинский депутат Госдумы сообщила о состоянии украинского экс-политика Царева

Депутат Госдумы Лантратова: Царев в реанимации, его оперируют
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова пожелала Олегу Цареву скорейшего выздоровления
Яна Лантратова пожелала Олегу Цареву скорейшего выздоровления Фото:
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Покушение на Олега Царева

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, на которого было совершено покушение, сейчас находится в реанимации, ему делают операцию. Об этом 27 октября в социальных сетях сообщила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

«На бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму, где он проживает, совершено покушение. В него стреляли, Олег находится в реанимации. По моей информации, операция идет прямо сейчас», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий отметила, что знает Царева. По ее словам, это сильный духом человек. Она уверена, что ему под силу любые испытания.

«Храни Господь и дай ему сил! Скорейшего выздоровления!» — подытожила народная избранница.

Неизвестные совершили покушения на Царева на территории санатория им. Кирова в центре Ялты. Вечером 26 октября у дома депутата заметили несколько карет скорой помощи.

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Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, на которого было совершено покушение, сейчас находится в реанимации, ему делают операцию. Об этом 27 октября в социальных сетях сообщила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «На бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму, где он проживает, совершено покушение. В него стреляли, Олег находится в реанимации. По моей информации, операция идет прямо сейчас», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что знает Царева. По ее словам, это сильный духом человек. Она уверена, что ему под силу любые испытания. «Храни Господь и дай ему сил! Скорейшего выздоровления!» — подытожила народная избранница. Неизвестные совершили покушения на Царева на территории санатория им. Кирова в центре Ялты. Вечером 26 октября у дома депутата заметили несколько карет скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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