Суд по делу свердловчанки, чьи ноги прибили гвоздями к полу, закрыли от прессы

27 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржца Олега Щеголихина обвинили в издевательствах над подругой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга начали судить Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над девушкой. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU из суда. «Суд сделали закрытым. Журналистов попросили выйти из зала», — рассказал журналист агентства. По версии следствия, Щеголихин издевался над девушкой. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. Затем он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга начали судить Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над девушкой. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU из суда. «Суд сделали закрытым. Журналистов попросили выйти из зала», — рассказал журналист агентства. По версии следствия, Щеголихин издевался над девушкой. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. Затем он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.