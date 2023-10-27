Суд по делу свердловчанки, чьи ноги прибили гвоздями к полу, закрыли от прессы

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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Екатеринбуржца Олега Щеголихина обвинили в издевательствах над подругой Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга начали судить Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над девушкой. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU из суда.

«Суд сделали закрытым. Журналистов попросили выйти из зала», — рассказал журналист агентства.

По версии следствия, Щеголихин издевался над девушкой. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. Затем он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга начали судить Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над девушкой. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU из суда. «Суд сделали закрытым. Журналистов попросили выйти из зала», — рассказал журналист агентства. По версии следствия, Щеголихин издевался над девушкой. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. Затем он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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