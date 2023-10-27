Суд по делу свердловчанки, чьи ноги прибили гвоздями к полу, закрыли от прессы

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга начали судить Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над девушкой. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU из суда.
«Суд сделали закрытым. Журналистов попросили выйти из зала», — рассказал журналист агентства.
По версии следствия, Щеголихин издевался над девушкой. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. Затем он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.