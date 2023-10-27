Обвиняемого в издевательствах над свердловчанкой отправили в СИЗО 27 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 + Олег Щеголихин пробудет в СИЗО до конца декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над подругой. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, сообщил журналист URA.RU из зала суда. «Щеголихину выбрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 24 декабря», — рассказал корреспондент агентства. По версии следствия, Щеголихин издевался над подругой вечером 25 октября. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. В завершение он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над подругой. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, сообщил журналист URA.RU из зала суда. «Щеголихину выбрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 24 декабря», — рассказал корреспондент агентства. По версии следствия, Щеголихин издевался над подругой вечером 25 октября. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. В завершение он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям