Обвиняемого в издевательствах над свердловчанкой отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Алексеенко Алексею в суде Центрального района. Челябинск, конвой, клетка, арест, тюрьма, подсудимый, полиция, суд, мера пресечения
Олег Щеголихин пробудет в СИЗО до конца декабря Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над подругой. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, сообщил журналист URA.RU из зала суда.

«Щеголихину выбрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 24 декабря», — рассказал корреспондент агентства.

По версии следствия, Щеголихин издевался над подругой вечером 25 октября. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. В завершение он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над подругой. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, сообщил журналист URA.RU из зала суда. «Щеголихину выбрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 24 декабря», — рассказал корреспондент агентства. По версии следствия, Щеголихин издевался над подругой вечером 25 октября. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. В завершение он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...