Обвиняемого в издевательствах над свердловчанкой отправили в СИЗО

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Олега Щеголихина, который обвиняется в издевательствах над подругой. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, сообщил журналист URA.RU из зала суда.
«Щеголихину выбрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 24 декабря», — рассказал корреспондент агентства.
По версии следствия, Щеголихин издевался над подругой вечером 25 октября. Он затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. В завершение он прибил ступни пострадавшей к доске и заставил отвезти его в Асбест. Тогда девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали пострадавшую врачам, а мужчину задержали. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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