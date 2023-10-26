Автомобили тюменцев стали чаще ломаться из-за китайских запчастей

27 октября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

В тюменских автомагазинах продают некачественные автозапчасти из Китая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У жителей Тюмени стали чаще ломаться автомобили из-за использования некачественных запчастей китайского производства. Об этом URA.RU сообщил сотрудник одного из автосервисов. Ранее агентство писало о том, что на фоне санкций в Тюменской области подорожали запасные части для автомобилей японского производства. «Тюменцы действительно стали чаще обращаться к автомеханикам после использования автомобильных запчастей китайского производства. Это аналоги деталей для машин европейских брендов, но очень низкого качества. Стоят такие значительно дешевле оригинальных запчастей, но могут привести и приводят к серьезным поломкам», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в некоторых случаях использование китайских запчастей приводит к капитальному ремонту двигателя машины. «Поломки бывают очень серьезные. Вплоть до капитального ремонта двигателя, а это уже большие деньги», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла стоимость запчастей для иномарок японского производства. По данным источников агентства, в некоторых случаях цены поднялись на 15%. США и страны ЕС ввели против России санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные компании ушли с рынка РФ либо приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жителей Тюмени стали чаще ломаться автомобили из-за использования некачественных запчастей китайского производства. Об этом URA.RU сообщил сотрудник одного из автосервисов. Ранее агентство писало о том, что на фоне санкций в Тюменской области подорожали запасные части для автомобилей японского производства. «Тюменцы действительно стали чаще обращаться к автомеханикам после использования автомобильных запчастей китайского производства. Это аналоги деталей для машин европейских брендов, но очень низкого качества. Стоят такие значительно дешевле оригинальных запчастей, но могут привести и приводят к серьезным поломкам», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в некоторых случаях использование китайских запчастей приводит к капитальному ремонту двигателя машины. «Поломки бывают очень серьезные. Вплоть до капитального ремонта двигателя, а это уже большие деньги», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла стоимость запчастей для иномарок японского производства. По данным источников агентства, в некоторых случаях цены поднялись на 15%. США и страны ЕС ввели против России санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные компании ушли с рынка РФ либо приостановили свою деятельность на неопределенный срок.