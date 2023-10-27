Пермские риелторы подсчитали, какие квартиры выгоднее покупать — готовые или строящиеся

В Перми ипотека на готовые квартиры в два раза дороже, чем на новостройки

27 октября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Хотя «вторичка» дешевле, из-за процентов переплата будет больше Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми покупка жилья в ипотеку в октябре 2023 года на первичном рынке выгоднее, чем на вторичном. Агенты по недвижимости подсчитали, если сравнить две однокомнатные квартиры в одном и том же районе, переплата за готовую будет в почти два раза больше, чем за строящуюся. Об этом URA.RU рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке — 5 млн рублей. Из них 1 млн рублей — первоначальный взнос. Остальные 4 млн рублей можно взять в ипотеку. При ставке 8% годовых ежемесячный платеж на 30 лет составит 29 тысяч рублей. Переплата получится 6,5 млн рублей. На вторичном рынке стоимость „однушки“ будет меньше — около 4 млн рублей. Но ставка и ежемесячный платеж — больше, поэтому переплата составит 11,3 млн рублей», — рассказала Катаева корреспонденту агентства. Она добавила, что в исследовании участвовала квартира на вторичном рынке в панельном девятиэтажном доме, которая не отличается дорогим ремонтом, но и не требует дополнительных вложений на первое время. Выгода с покупки жилья в новостройке может быть еще больше, если взять «Семейную ипотеку», так как по ней годовая процентная ставка ниже. «Сейчас чаще смотрят квартиры, которые будут сданы в первой половине 2024 года. Если речь о готовом жилье, выбирают варианты, которые не требуют больших финансовых вложений на ремонт. Однозначно, выгоднее покупка квартиры в ипотеку на первичном рынке. От приобретения жилья на вторичном рынке выиграют те, кто может купить его без кредитов», — отметила риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выгоднее снимать квартиру, чем покупать при помощи ипотеки. Ежемесячный платеж за арендное жилье будет в среднем в полтора раза ниже, чем платежи по кредиту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми покупка жилья в ипотеку в октябре 2023 года на первичном рынке выгоднее, чем на вторичном. Агенты по недвижимости подсчитали, если сравнить две однокомнатные квартиры в одном и том же районе, переплата за готовую будет в почти два раза больше, чем за строящуюся. Об этом URA.RU рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке — 5 млн рублей. Из них 1 млн рублей — первоначальный взнос. Остальные 4 млн рублей можно взять в ипотеку. При ставке 8% годовых ежемесячный платеж на 30 лет составит 29 тысяч рублей. Переплата получится 6,5 млн рублей. На вторичном рынке стоимость „однушки“ будет меньше — около 4 млн рублей. Но ставка и ежемесячный платеж — больше, поэтому переплата составит 11,3 млн рублей», — рассказала Катаева корреспонденту агентства. Она добавила, что в исследовании участвовала квартира на вторичном рынке в панельном девятиэтажном доме, которая не отличается дорогим ремонтом, но и не требует дополнительных вложений на первое время. Выгода с покупки жилья в новостройке может быть еще больше, если взять «Семейную ипотеку», так как по ней годовая процентная ставка ниже. «Сейчас чаще смотрят квартиры, которые будут сданы в первой половине 2024 года. Если речь о готовом жилье, выбирают варианты, которые не требуют больших финансовых вложений на ремонт. Однозначно, выгоднее покупка квартиры в ипотеку на первичном рынке. От приобретения жилья на вторичном рынке выиграют те, кто может купить его без кредитов», — отметила риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выгоднее снимать квартиру, чем покупать при помощи ипотеки. Ежемесячный платеж за арендное жилье будет в среднем в полтора раза ниже, чем платежи по кредиту.