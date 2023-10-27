27 октября 2023

Мэрия Сургута собирается просить деньги у думы на ремонт аварийного офиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета в Думе города. Сургут, депутат, дума сургута, рука вверх, голосование
Реализация проекта возможна после одобрения городской думой Фото:

Мэрия Сургута собирается просить денег у городской думы на ремонт своего аварийного офиса на улице Маяковского. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Власти города планировали продать два объекта — гостиницу „Кедр“ за 148 млн рублей и пакет акций АО „Агентство воздушных сообщений“ за 125 млн. Но дважды объявленные торги по гостинице провалились. Денег, вырученных с продажи „Агентство воздушных сообщений“, не хватит. Стоимость ремонта офиса, по предварительным оценкам, составит 150 млн. В планах мэрии часть затрат покрыть за счет продажи агентства, остальное придется добивать из бюджета. Эти затраты планируется заложить в городской бюджет на следующий год», — рассказал источник.

Как сообщил собеседник, первые торги по «Агентству воздушных сообщений» не состоялись из-за отсутствия участников. Но власти города надеются на второй тур. Появился предприниматель, который готов купить весь пакет акций. Также в мэрии планируют в 2024 году по сниженной цене продать и здание бывшей гостиницы. В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию, что торги по этому объекту не состоялись. При этом отметили, что рассматривают другие варианты выделить средства на ремонт здания на Маяковского. «Предварительно в бюджете города уже планируются деньги на проектирование и ремонтные работы. Если получится с продажей акций и помещения гостиницы заложенные средства будут компенсированы, их можно будет направить на другие цели. Здесь будет вестись совместная работа по утверждению и корректировке бюджета с думой города», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута продает гостиницу, чтобы отремонтировать себе офис. Администрация готова пустить с молотка здание гостиницы «Кедр» и пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений».

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Мэрия Сургута собирается просить денег у городской думы на ремонт своего аварийного офиса на улице Маяковского. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Власти города планировали продать два объекта — гостиницу „Кедр“ за 148 млн рублей и пакет акций АО „Агентство воздушных сообщений“ за 125 млн. Но дважды объявленные торги по гостинице провалились. Денег, вырученных с продажи „Агентство воздушных сообщений“, не хватит. Стоимость ремонта офиса, по предварительным оценкам, составит 150 млн. В планах мэрии часть затрат покрыть за счет продажи агентства, остальное придется добивать из бюджета. Эти затраты планируется заложить в городской бюджет на следующий год», — рассказал источник. Как сообщил собеседник, первые торги по «Агентству воздушных сообщений» не состоялись из-за отсутствия участников. Но власти города надеются на второй тур. Появился предприниматель, который готов купить весь пакет акций. Также в мэрии планируют в 2024 году по сниженной цене продать и здание бывшей гостиницы. В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию, что торги по этому объекту не состоялись. При этом отметили, что рассматривают другие варианты выделить средства на ремонт здания на Маяковского. «Предварительно в бюджете города уже планируются деньги на проектирование и ремонтные работы. Если получится с продажей акций и помещения гостиницы заложенные средства будут компенсированы, их можно будет направить на другие цели. Здесь будет вестись совместная работа по утверждению и корректировке бюджета с думой города», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута продает гостиницу, чтобы отремонтировать себе офис. Администрация готова пустить с молотка здание гостиницы «Кедр» и пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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