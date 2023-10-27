Пермские следователи проверят автобус, из которого выпали пассажиры

Прокуратура взяла дело под особый контроль
Сотрудники СУ СК России по Пермском краю выясняют обстоятельства, при которых пассажиры выпали из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительным данным, 26 октября в вечернее время в Перми на улице Светлогорская во время движения автобуса после резкого маневра водителя открылась пассажирская дверь. Из салона на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего получили травмы», — сказано в сообщении.
Уточняется, что следователи продолжат проверку. По ее результатам дело передадут в суд.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми сбили пассажиров, выпавших из маршрутки на дорогу. Они получили травмы.
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