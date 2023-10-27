Пермские следователи проверят автобус, из которого выпали пассажиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия
Прокуратура взяла дело под особый контроль Фото:

Сотрудники СУ СК России по Пермском краю выясняют обстоятельства, при которых пассажиры выпали из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, 26 октября в вечернее время в Перми на улице Светлогорская во время движения автобуса после резкого маневра водителя открылась пассажирская дверь. Из салона на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего получили травмы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что следователи продолжат проверку. По ее результатам дело передадут в суд.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми сбили пассажиров, выпавших из маршрутки на дорогу. Они получили травмы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники СУ СК России по Пермском краю выясняют обстоятельства, при которых пассажиры выпали из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, 26 октября в вечернее время в Перми на улице Светлогорская во время движения автобуса после резкого маневра водителя открылась пассажирская дверь. Из салона на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего получили травмы», — сказано в сообщении. Уточняется, что следователи продолжат проверку. По ее результатам дело передадут в суд. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми сбили пассажиров, выпавших из маршрутки на дорогу. Они получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...