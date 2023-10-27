27 октября 2023

Путин заявил о незаконном сбыте оружия с Украины в РФ

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поднял вопрос незаконного оборота оружия и боеприпасов в РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории России. По его словам, в страну оружие попадает, в том числе, с Украины.

«Нужно подумать, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом, в том числе и с территории Украины. Не в наши войска, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Его трансляция велась на «России 24».

Он поручил просмотреть каналы сбыта и способы организации ведомственного контроля. Также нужно решить, что сделать для укрепления нормативно-правовой базы дополнительно, отметил президент.

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Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории России. По его словам, в страну оружие попадает, в том числе, с Украины. «Нужно подумать, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом, в том числе и с территории Украины. Не в наши войска, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Его трансляция велась на «России 24». Он поручил просмотреть каналы сбыта и способы организации ведомственного контроля. Также нужно решить, что сделать для укрепления нормативно-правовой базы дополнительно, отметил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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