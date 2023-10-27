Путин заявил о незаконном сбыте оружия с Украины в РФ

27 октября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поднял вопрос незаконного оборота оружия и боеприпасов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории России. По его словам, в страну оружие попадает, в том числе, с Украины. «Нужно подумать, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом, в том числе и с территории Украины. Не в наши войска, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Его трансляция велась на «России 24». Он поручил просмотреть каналы сбыта и способы организации ведомственного контроля. Также нужно решить, что сделать для укрепления нормативно-правовой базы дополнительно, отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории России. По его словам, в страну оружие попадает, в том числе, с Украины. «Нужно подумать, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом, в том числе и с территории Украины. Не в наши войска, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Его трансляция велась на «России 24». Он поручил просмотреть каналы сбыта и способы организации ведомственного контроля. Также нужно решить, что сделать для укрепления нормативно-правовой базы дополнительно, отметил президент.