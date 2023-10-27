В Первоуральске школьник в раздевалке распылил перцовый баллончик на детей

В Первоуральске (Свердловская область) школьник в раздевалке распылил перцовый баллончик. От рук ученика пострадало несколько детей. Об этом сообщает свердловский минздрав. Инцидент произошел в школе №15.
«В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей младших классов», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования Первоуральска. Оперативный ответ получить не удалось. На звонок корреспондента начальник отдела Ольга Коршунова не ответила. Как заявил URA.RU глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, сотрудники территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать подробности инцидента.
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