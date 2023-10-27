В Первоуральске школьник в раздевалке распылил перцовый баллончик на детей 27 октября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 + В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) школьник в раздевалке распылил перцовый баллончик. От рук ученика пострадало несколько детей. Об этом сообщает свердловский минздрав. Инцидент произошел в школе №15. «В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей младших классов», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования Первоуральска. Оперативный ответ получить не удалось. На звонок корреспондента начальник отдела Ольга Коршунова не ответила. Как заявил URA.RU глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, сотрудники территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать подробности инцидента. В Первоуральске (Свердловская область) школьник в раздевалке распылил перцовый баллончик. От рук ученика пострадало несколько детей. Об этом сообщает свердловский минздрав. Инцидент произошел в школе №15. «В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей младших классов», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования Первоуральска. Оперативный ответ получить не удалось. На звонок корреспондента начальник отдела Ольга Коршунова не ответила. Как заявил URA.RU глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, сотрудники территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать подробности инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям