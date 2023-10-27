Более тысячи курганцев узнали о вакансиях на курганских предприятиях

В Кургане прошла ярмарка вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 1300 граждан посетили областную ярмарку вакансий в Кургане, где смогли встретиться с потенциальными работодателями и узнать о востребованных профессиях на предприятиях региона. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганская область официально».

«Более 750 жителей Курганской области прошли собеседование с потенциальными работодателями на ярмарке вакансий, организованной главным управлением по труду и занятости населения 26 октября. Предварительные договоренности о трудоустройстве достигли 185 соискателей. Всего ярмарку вакансий посетили более 1300 граждан, включая 650 школьников старших классов и студентов выпускных групп», — говорится в сообщении.

В этом году ярмарка вакансий прошла в третий раз. В ней приняли участие 60 предприятий и организаций Курганской области. Работодателями было предложено более 2500 рабочих мест. Образовательные учреждения провели для школьников различные мастер-классы, профпробы и рассказали о программах обучения.

Работа по привлечению кадров в промышленный сектор области проводится по поручению губернатора Вадима Шумкова. Для этого в регионе действует программа «Кадры под ключ», в рамках которой вузы, колледжи и техникумы готовят специалистов и занимаются переобучением в тесном сотрудничестве с предприятиями. Так, по данным правительства региона, за год на предприятия ОПК было трудоустроено порядка пяти тысяч новых сотрудников.

Ранее URA.RU писало, что оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор» вербуют горожан для работы инженерами и токарями. Также актуальными вакансиями на заводах являются слесари и операторы станков с программным управлением. В исправительной колонии №6 предлагают курганцам бесплатно поучиться в вузах других городов. В учреждение требуются младшие инспекторы охраны и безопасности на зарплату от 32,5 тысячи рублей.